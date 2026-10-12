Sneg na Kredarici in Kaninu, gneča na cestah zaradi dežja

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi jutranje prometne konice promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani (kjer se je zgodila tudi prometna nesreča) ter na dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani. K počasnejši vožnji in gneči je prispevalo tudi deževno vreme.

Zapedel je sneg Naše kraje je prešla hladna fronta, za njo se nad Alpami krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda nad naše kraje doteka hladnejši in postopno bolj suh zrak. Na Kredarici je zapadlo 10 centimetrov snegam, na kaninu pa pet. Nekaj snežink je bilo tudi na Zelenici. Dopoldne bodo padavine sicer ponehale tudi na jugovzhodu države. Od severozahoda se bo jasnilo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, v notranjosti pa prehodno severovzhodni veter. Najvišje dnevne od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. V torek bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. Obeti: V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme.

Na cesti med Pesnico in Hočami je med priključkom Pesnica in nadvozom Melje zaprt prehitevalni pas proti Hočam, nastaja zastoj. Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas pred predorom Mali Vrh proti Ljubljani, nastaja zastoj. Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in Kosezami proti Kranju ter na primorski avtocesti med Kastelcem in Črnim Kalom proti Kopru.

Pozor, zapore

Do 16. ure bo v Ljubljani popolna zapora na železniškem prehodu na Ulici Jožeta Jame ter na Ulici Bratov Komel in Štula. Obvoz je urejen. Na štajerski avtocesti bo od torka, 13. oktobra, od 22. ure do srede, 14. oktobra, do 4.30 zaradi del popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru, od srede od 22. ure do četrtka do 4.30 pa bo popolna zapora med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprt je tudi priključek Šentilj proti Avstriji.

V prihodnjih dneh, tednih in mesecih nas čaka še nekaj popolnih zapor. Fotografija je simbolična. FOTO: Uroš Hočevar

V četrtek, 15. oktobra, bo med 13. in 22. uro v Škofji Loki zaradi izvedbe vaje zaščite, reševanja in pomoči v predoru Sten popolna zapora prometa na Poljanski obvoznici med križiščem Poljanske obvoznice z Ljubljansko cesto in krožiščem Zminec. Obvoz bo v času popolne zapore za osebna vozila v obe smeri urejen po Poljanski cesti skozi Škofjo Loko in Spodnji trg. Tovorni promet bo v času zapore preusmerjen na obvoz skozi Logatec. Tranzitni promet tovornih vozil skozi Škofjo Loko ne bo mogoč.

Predvidoma do sobote, 17. oktobra, bo na štajerski avtocesti zaradi del zaprt izvoz Šentjakob proti Ljubljani; obvoz je urejen prek priključka Sneberje. Do sredine novembra velja na vipavski hitri cesti med Nanosom in Vipavo spremenjena prometna ureditev, do 24. decembra pa bo dnevno med 8. uro in 14.30 zaradi del zaprta cesta Predel–Bovec pri trdnjavi Kluže. Obvoz je čez Vršič.