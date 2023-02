Klavnica KZ Rače v predkazenskem postopku zaradi suma mučenja živali

V nadaljevanju preberite:

Sredi decembra so v javnost prišli posnetki zavržnih ravnanj z živalmi v klavnici kmetijske zadruge (KZ) Rače. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je nekatera ravnanja prepoznala kot mučenje živali in sum kaznivega dejanja prijavila policiji. V klavnici so se po nekaj sporočilih za javnost ovili v molk. UVHVVR pa je očitno požrl obljubo o predlogu spremembe zakonodaje, s katero bi v klavnicah uvedli videonadzor.