Klemen Boštjančič kandidat Svobode za ljubljanskega župana

Klemen Boštjančič, nekdanji finančni minister v vladi Roberta Goloba, bo po naših informacijah kandidiral za položaj župana Mestne občine Ljubljana.

Golob naj bi ga kot kandidata Gibanja Svoboda na lokalnih volitvah 15. novembra uradno predstavil pojutrišnjem.

Aktualni župan Zoran Janković bo ponovno kandidaturo za župana skupaj s članicami in člani Liste Zorana Jankovića vložil jutri, so sporočili danes. Potegoval se bo za sedmi mandat.

Kdo so drugi kandidati? Sookordinator Levice in prav tako nekdanji minister v Golobovi vladi Luka Mesec, nekdanji premier in minister Anton Rop, Jasmin Feratović iz stranke Pirati, Gregor Novak iz Preroda, Apolonija Simon iz Vesne in civilna družba, Aleš Primc iz Glasu za otroke in družine, Mihael Jarc iz Liste za čisto pitno vodo oziroma Stranka slovenskega naroda.

Še nepotrjeni kandidat SDS naj bi bil arhitekt Aleš Vrhovec, ki se doslej ni nikoli strankarsko ali politično angažiral. Uradna predstavitev kandidata te stranke bo sicer jutri. 14. oktobra, dan pred iztekom roka za vložitev kandidatur, pa naj bi svojo kandidaturo vložil še Aleksander Repić.