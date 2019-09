Klemen Šuligoj, medicinski tehnik, ki mu je mar

Ena sestra za sedem pacientov

Klemen Šuligoj, diplomirani medicinski tehnik, ki se zavzema za ureditev statusa srednjih medicinskih sester. FOTO: osebni arhiv



Zavedeni minister?



Odziv zbornice - zveze

Ljubljana –, nekdanji varuh pacientov, dela v intenzivni terapiji v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca v Šempetru. Čeprav je diplomirani zdravstveni tehnik, se bori za ureditev statusa srednjih medicinskih sester. V zvezi s sprejetim dokumentom o kompetencah v zdravstveni negi se je odzval s kritičnim pismom.Zapisal je, da obžaluje, da se v medije ne upajo tudi kolegice in kolegi iz drugih zdravstvenih ustanov po državi. »Seznanjen sem, da jim ponekod vodstva ne dajo dovoljenja, da bi to storili.«Vsi napori, da bi se pacientom zagotavljala varna zdravstvena nega, se rušijo iz dneva v dan, zapiše Šuligoj. Pravi, da tega, kar so do pred dvema tednoma smele povsem kompetentno delati kolegice srednje medicinske sestre, danes ne smejo več (pa čeprav znajo): »Kolegice, ki jim kompetence blagovolijo vse tisto delo, ki so ga že doslej izvajale, pa morajo dobesedno prisilno sprejemati še delovne naloge tistih, ki teh nalog ne smejo več izvajati.«Če upoštevamo zastarele kadrovske normative iz leta 1984, bi smela za enega pacienta najtežje kategorije zdravstvene nege (4) skrbeti ena diplomirana medicinska sestra oziroma ena od teh srednjih medicinskih sester, ki jim kompetence to dovoljujejo, in to naj bi bilo za pacienta varno, navaja Šuligoj in pove, da v tem primeru matematika takoj odpove. »Na oddelku trenutno ležijo trije pacienti najtežje zdravstvene nege (4) ter štirje pacienti kategorije 3. Vseh sedem pacientov neguje zgolj ena medicinska sestra s 'kompetencami', v pomoč ji je še ena, ki pa ji večino dela ne sme pomagati izvajati, saj ji kompetence to prepovedujejo.« Tako mora ena sama v polni meri skrbeti za sedem pacientov – kako je to mogoče, pa je tako rekoč nemogoče pojasniti, pravi Šuligoj.V zadnjih dneh se po njegovih besedah kot posledica miselne izčrpanosti že pojavljajo prve bolniške odsotnosti. Pojavljajo se nesoglasja med kolegicami in kratki stiki z zdravniki. »Vse to zaradi nekega dokumenta, ki je degradiral tiste medicinske sestre, ki delamo v praksi. Vse zaradi šopa papirjev, ki naj bi ga (kot pravi minister za zdravje) pripravil vrh zdravstvene nege v naši državi.«Šuligoja pri tem moti, da Šabeder očitno enači vrh zbornice babiške in zdravstvene nege - zveze z vrhom zdravstvene nege. »Ob tem minister niti ne preleti seznama članic in članov te skupine, ki je ta dokument pripravljala. Očitno se noče sprijazniti s tem, da so na seznamu tudi ljudje z vsaj dvojno kolizijo interesov, ljudje v kazenskih postopkih, ljudje, ki že leta ne delajo v kliničnih okoljih.«Dokumenta, ki rešuje manj kot tisoč medicinskih sester v naši državi, po Šuligojevem prepričanju ne moremo imeti za sistemsko rešitev. »Svetovalci ministru za zdravje očitno prikrivajo, da smo leta 2014 (Šuligoj je član izvršilnega odbora Strokovnega združenja izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije) dejansko pripravili sistemske rešitve za večino vseh srednjih medicinskih sester.»Žal papir očitno prenese vse. Nabor storitev, ki nas je začel deliti, ne vpliva slabo le na naše medsebojne odnose, predvsem vpliva na naše varno delo, ki počasi postaja nevarno – nevarno za bolnike. Mi pa si želimo delati varno, ne glede na to, na kaj nas 'stroka' o tem, kaj je varno, spominja v zadnjih tednih prek večine medijev. O tem, kaj je varno delo, pač ne more presojati tisti, ki ne dela ob bolnikih,« sporoča Šuligoj.V sklepnih besedah navede še, da njihove strokovne kolegice (in minister, ki je dokument o kompetencah potrdil maja, kmalu po prevzemu funkcije ) pač ne bodo nikoli priznali, kakšno napako so s tem šopom papirjev povzročili v naših sredinah.Zaradi aktualne vsebine, povezane z implementacijo dokumenta Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege, in reševanja določenih težav v posameznih zdravstvenih zavodih bodo na današnji novinarski konferenci ob 12. uri na vprašaja odgovarjali predstavniki zbornice zdravstvene in babiške nege - zveze skupaj s sindikati s področja zdravstvene nege.