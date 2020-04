Klicev (še) ni veliko, vendar so stiske ljudi vse večje

Ljubljana - Ljubljana – Za štirimi stenami, za katere je v času ukrepov za omejitev širjenja koronavirusa omejeno življenje večine ljudi, pogosto ostajajo tudi težave in stiske posameznikov, in te se s podaljševanjem obdobja izolacije le še poglabljajo. Da bi jim s pogovorom, nasvetom in potrebnimi informacijami olajšali vsakdanjik, je poleg linij za pomoč na voljo še nekaj dodatnih telefonskih številk, na katerih strokovnjaki zagotavljajo psihosocialno oporo. Čeprav za zdaj klicev na te številke ni veliko, to ne pomeni, da imajo ljudje manj težav, temveč kvečjemu to, da ne (z)morejo ali si ne upajo poklicati, ugotavljajo ...