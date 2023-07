Klimatske spremembe čutijo tudi v Luki Koper

V nadaljevanju preberite:

Slabo vreme je pred dnevi povzročilo veliko preglavic in nekaj škode tudi v Luki Koper. Kar dvakrat v enem tednu je odneslo dve veliki kontejnerski matici s kontejnerskega pomola. Predvsem prvič, 19. julija zvečer, je malo manjkalo, da ni bilo katastrofe. Dogodka sta povzročila precej komentarjev v javnosti. Ljudi zanima, ali so odgovorni dovolj poskrbeli za varnost.

»Res smo zvečer pričakovali tramontano, zato je naš pomorski inšpektor ob rednem obisku kontejnerske ladje Maersk Houston na to več ur prej opozoril kapitana. Ta se je odzval tako, da je šestim vrvem na krmi in šestim na premcu dodal po eno vrv. Takšen privez z vrvmi bi zdržal običajno tramontano, kakršna je bila denimo minulo nedeljo zjutraj, ko je veter zapihal s sunki in hitrostjo 84 kilometrov na uro,« je povedal pred nedavnim imenovani novi pristaniški kapitan uprave za pomorstvo Aleš Rotar.

»Navadno tramontana zapiha naravnost s severa in s hitrostjo okoli 100 kilometrov na uro. Tokrat je bilo drugače. V zelo kratkem času je zapihala s hitrostjo približno 140 kilometrov na uro, morda celo več, saj je nismo izmerili, ker so se ob tako silovitih sunkih anemometri preprosto ustavili.«