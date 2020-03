Klinični center ne more brez Kemisa

Kemis zapirajo, težave drugje se stopnjujejo. FOTO: Matej Družnik/Delo

Tudi maske so potencialno nevaren odpadek. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Kemis je pomemben člen v naši verigi ravnanja z odpadki. Redno odstranjevanje tako nevarnih kot nenevarnih odpadkov je ključno za delovanje celotnega UKC Ljubljana,« se v naši največji bolnišnici odzivajo na odločbe gradbenih inšpektorjev, ki pomenijo zaprtje Kemisa.Dodajajo, da sprotno odstranjevanje odpadkov omogoča varno delovanje, v skladu s predpisi, varnost zaposlenih ter kakovostno in varno obravnavo bolnikov. Če je to onemogočeno, povzroči kopičenje odpadkov, upočasni druge delovne procese, tudi pri obravnavi bolnikov, in poveča tveganja.»Splošno znano je, da je slovenski zdravstveni sistem v tem trenutku obremenjen zaradi pojava covida-19. UKC Ljubljana je eden izmed izvajalcev zdravstvenih storitev, ki s svojimi zmogljivostmi in osebjem, tako zdravstvenim kot raziskovalnim, odločilno prispeva k preprečevanju in blaženju širjenja posledic virusa,« pravijo v UKC in dodajajo, da morajo hkrati skrbeti za še vse druge bolnike, zato je UKC in ves zdravstveni sistem obremenjen do skrajnosti.V takih razmerah si UKC ne more privoščiti, da ostane brez poslovnega partnerja, ki odvaža odpadke iz laboratorijev in ambulant. »To je zdaj skrajno tvegana situacija, ki bi lahko ogrozila naše delovanje, saj moramo v teh izrednih razmerah vse razpoložljive človeške in druge zmogljivosti osredotočiti na zdravje pacientov. Iskanje alternativnih rešitev za varno shranjevanje naših nevarnih odpadkov nam v tem trenutku tako predstavlja velik izziv in oviro,« pravita, generalni direktor UKC, in, predsednik sveta UKC.Vse pristojne zato pozivata, naj zagotovijo možnosti za neprekinjen, ustrezen in gospodaren prevzem odpadkov.