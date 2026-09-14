Kljub negotovosti so v šestih letih podvojili dobiček

Turistični obisk v Sloveniji po okrevanju po epidemiji kovida ponovno podira rekorde. Turistični ponudniki so sicer s tem zadovoljni, hkrati pa previdno opozarjajo, da zaradi vse višjih stroškov energentov, dela, hrane in drugih dobrin rezultati pod črto niso tako briljantni. A podatki kažejo, da dobiček nastanitvenih in gostinskih podjetij v zadnjih petih letih občutno raste.

Analiza Urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar) o poslovanju nastanitvenih in gostinskih podjetij, ki jo je pripravila Mojca Koprivnikar Šušteršič, kaže, da je poslovanje teh turističnih ponudnikov ne le okrevalo po epidemiji, ampak se je občutno izboljšalo. Navedena podjetja so v predpandemičnem letu 2019 ustvarila skoraj 58 milijonov evrov neto čistega dobička. Po izgubi v letu 2020 zaradi epidemije, je ta spet rasel tako da je lani neto čisti dobiček dosegel kar 124 milijonov evrov. To je tretjino več kakor leto prej in dvakrat več kakor leta 2019. In to kljub temu, da strošek dela na zaposlenega iz dobrih 21.323 evra v letu 2019 do lani zarasel na skoraj 32.000, torej za več kot 10.000 evrov.