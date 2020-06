Kljub nekaj izzivanju je bil shod miren

Državno proslavo na Kongresnem trgu v Ljubljani je spremljala alternativna proslava na Prešernovem trgu, kjer se je po oceni policistov zbralo okoli 3000 protestnikov. Shod je potekal mirno, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.Preberite več o shodu: »Tu smo, ker ne vemo, kaj bi praznovali« Kot je znano, so policisti zaradi okoliščin in pridobljenih informacij glede protestov omejili gibanje na Trgu republike in Kongresnem trgu ter v ulicah neposredno ob Kongresnem trgu zaprli z varovalnimi ograjami.Ker so se na Prešernovem trgu, kot so zapisali na PU Ljubljana, zbrali pripadniki različnih skupin, med njimi je bilo tudi več zamaskiranih oseb, so policisti fizično zagotavljali ločevanje med obema skupinama. Policisti so namreč, kot so pojasnili, dobili informacije, da bi skupini lahko med seboj fizično obračunale. Nekaj pred 20. uro so se protestniki odpravili proti Slovenski cesti, ter med ulicami v centru mesta odšli na Erjavčevo ulico, nato pa do Trga francoske revolucije, kjer so se nato razšli.Nasprotniki vlade so se zbrali nekaj pred 19. uro na Prešernovem trgu. Budno jih je spremljala tudi policija, nekaj napetosti pa je nastalo, ko je na trg prišla skupina nekaj deset nasprotnikov v rumenih jopičih z napisi proti anarhiji in Anarhisti so levi fašisti. Postavili so se pred Prešernov spomenik in bili deležni žvižgov udeležencev alternativne proslave, ki pa so nato skupini, ki so jo označili za provokatorje, obrnili hrbet, program pa izvedli s stopnic pred frančiškansko cerkvijo, je poročala STA.Policijska uprava Ljubljana je pred dogodkom v sredo zapisala, da spoštujejo svobodo izražanja in udeležbo na mirnih protestih. Je pa opozorila, da protesti niso prijavljeni in tako ni mogoče sodelovanje z organizatorji, ki bi morali na podlagi zakona o javnih zbiranjih zagotoviti varnostne ukrepe za varnost vseh udeležencev shoda. Zato je za to dolžna poskrbeti policija.Policisti so sprotno zaprli več ulic v okolici za zagotovitev varnosti udeležencev. Policija nadaljuje zbiranje obvestil in bo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepala v skladu z zakonodajo, so še napovedali.Pri varovanju shoda so opravili 17 postopkov ugotavljanja identitete in ugotovili dve kršitvi zakona o varstvu javnega reda in miru. Nadaljuje pa se zbiranje obvestil v zvezi dogodka in se bo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepalo v skladu z zakonodajo.