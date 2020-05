Kljub neustavnosti v razrešitev?

Nadzorniki ne morejo vplivati na izbiro vodstva RTV Slovenija, a programskemu svetu lahko predlagajo menjavo generalnega direktorja, ki je zdaj Igor Kadunc. FOTO: Blaž Samec/Delo

Ljubljana – »Predlagana razrešitev nadzornikov je še eden od grobih posegov v avtonomijo javnega zavoda RTV Slovenija, katerih cilj je popolna politična podreditev,« pred današnjo sejo mandatno-volilne komisije ocenjujejo v Levici in zato predlagajo umik sklepa za razrešitev nadzornikovin, ki sta bila imenovana na predlog SD in LMŠ. Parlamentarna zakonodajnopravna služba v mnenju, za katerega je na prejšnji seji zaprosila opozicija s podporo SMC, namreč trdi, da je to nezakonit in protiustaven sklep.Koalicijske stranke svojih potez ne želijo komentirati, a po naših informacijah bi se lahko zgodilo, da bodo tudi v SMC na željo SDS opozorila zakonodajnopravne službe obšli. SDS namreč vztraja, da sedanja sestava ni v skladu s 26. členom zakona o RTV, ki govori o sorazmerni zastopanosti političnih strank, saj sami niso zastopani. A omenjeni člen o sorazmernosti je po navedbah zakonodajnopravne službe le napotilo ob vsakokratnem imenovanju, ne pa razlog za razrešitev.S predlagano menjavo dveh nadzornikov – enega naj bi imenovali na predlog SDS, drugega pa na predlog opozicije – bi koalicija pridobila večino v enajstčlanskem nadzornem svetu. Med petimi nadzorniki, ki jih imenuje državni zbor, bi ostali trije, ki so bili imenovani na predloge koalicijskih SMC (), Desusa () in NSi (. Pred tem je vlada že zamenjala tri od štirih nadzornikov ter imenovala tri blizu SDS (inin NSi ().Na vprašanje, ali bi v primeru razrešitve uporabil tudi pravna sredstva, je Borut Žagar odgovoril, da dvomi, da bo mandatno-volilna komisija ravnala v nasprotju z veljavno zakonodajo in šla s svojim ravnanjem čez to kljub opozorilom lastne pravne službe. »Še vedno verjamem v vladavino prava in verjamem tudi, da v to verjame vsakokratna vlada, tudi sedanja. Kako bom ravnal v primeru razrešitve, pa prepuščam času po takšni morebitni potezi,« pravi in humorno doda, da naj najprej rečejo »hop«, potem bo pa skočil.