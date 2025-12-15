  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Uvoz pirotehnike rekorden, kljub prepovedim pokanje ne pojenja

    V Sloveniji decembra dobesedno v zrak poženejo za skoraj dva milijona evrov pirotehničnih sredstev. Nesreč je veliko.
    Prodaja, posest in uporaba pirotehničnih izdelkov kategorij F2 in F3 – to so predvsem petarde različnih oblik in moči – so v Sloveniji prepovedane. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Galerija
    Prodaja, posest in uporaba pirotehničnih izdelkov kategorij F2 in F3 – to so predvsem petarde različnih oblik in moči – so v Sloveniji prepovedane. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Mirt Bezlaj
    15. 12. 2025 | 11:33
    15. 12. 2025 | 12:19
    9:10
    A+A-

    Prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena od 19. do 31. decembra, podatki za lani pa nakazujejo, da je nabava že v polnem teku. Čeprav je uporaba sredstev F1 dovoljena le od 26. decembra do vključno 1. januarja, je v lanskih zadnjih treh mesecih uvoz pirotehničnih izdelkov v Slovenijo narasel na skoraj dva milijona evrov, kar vzbuja izjemno skrb. 

    Prodaja, posest in uporaba pirotehničnih izdelkov kategorij F2 in F3 – to so predvsem petarde različnih oblik in moči – so v Sloveniji prepovedane. Prav tako so prepovedane lastna izdelava pirotehničnih sredstev in njihova predelava zaradi povečanega učinka oziroma preprodaja ter posest takšnih izdelkov, opozarjajo na policiji. 

    Pirotehničnih izdelkov kategorije F1 pa tudi v času, ko so sicer dovoljeni, ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve.

    image_alt
    Ko gre pri pirotehniki kaj narobe, so posledice grozljive

    Prodaja, posest in uporaba pirotehničnih izdelkov, ki niso dovoljeni, je prekršek, za katerega je predvidena globa od 400 do 1200 evrov, prepovedano pirotehniko pa policija zaseže. Kljub zagroženim kaznim ponekod po Sloveniji dlje časa odmeva pokanje. Gorenjski policisti so od začetka novembra prejeli več prijav iz Kranja, Škofje Loke, Tržiča in Radovljice in več mladoletnikom zasegli petarde. Pred kratkim so v bližini Škofje Loke mladoletniku zasegli kar 20 petard kategorije F2. Pri tem so opozorili, da prepovedane petarde pogosto zasežejo 15 ali 16-letnikom, »kar vzbuja veliko skrb«. Starše so pozvali, naj otrokom ne dovoljujejo uporabe nevarnih pirotehničnih izdelkov.

    Kampanje proti petardam tudi letos

    Za omejitev uporabe pirotehnike si že leta prizadevajo številni posamezniki in organizacije. Direktor in partner TAM-TAM Damjan Koren je za Delo pojasnil, da že trinajstič organizirajo kampanjo Petarde? Ne, hvala!. »Ponovno se osredotočamo na tiste, ki petarde najpogosteje uporabljajo – najstnike. Klasični preventivni nagovori v tej starostni skupini niso učinkoviti, zato smo pristop prilagodili njihovemu jeziku in simbolom, ki jih razumejo,« je pojasnil Koren.

    Poškodbe s pirotehniko se sicer občasno dogajajo skozi vse leto. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Poškodbe s pirotehniko se sicer občasno dogajajo skozi vse leto. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    Hkrati ostajajo zvesti temeljnemu poudarku kampanje: opozorilu na stisko domačih in divjih živali, za katere je vsak pok alarm, ki pretrese njihov svet. S kombinacijo sodobnega jezika, izčiščenega vizualnega sveta in dolgoletne kontinuitete želijo tudi letos doseči čim širši krog ljudi.

    Tudi na Inštitutu 8. marec so lani zagnali peticijo Ustavimo prodajo prepovedanih petard, s katero so od Agencije za komunikacijska omrežja in storitve ter inšpektorata za notranje zadeve zahtevali zaustavitev dostave petard in sankcioniranje kršiteljev. Tuja podjetja namreč brez težav dostavljajo prepovedane izdelke v Slovenijo, pri čemer kršijo slovensko zakonodajo in ignorirajo evropske predpise, ki zahtevajo navodila za pirotehniko v slovenskem jeziku in prepovedujejo prodajo najnevarnejših skupin pirotehničnih izdelkov mladoletnim, so opozorili na inštitutu. Sokrivi so tudi domači izvajalci poštnih storitev, ki dostavljajo pakete s prepovedanimi petardami, čeprav je pošiljanje pirotehnike po pošti po zakonu o poštnih storitvah prepovedano, so dodali.

    image_alt
    Talci pirotehnike

    K popolni prepovedi uporabe pirotehnike je lani pozvala tudi poslanka SD Meira Hot, vendar pokanje, z omejitvami, za zdaj ostaja legalno. 

    Uvoz pirotehnike se je močno povečal

    Kljub široki paleti izjemno škodljivih posledic in številnim kampanjam za prepoved ali vsaj zmanjšanje uporabe pirotehnike slednja, po podatkih, ki so na voljo, narašča. Kot navaja slovenski statistični urad (Surs), je bil uvoz pirotehnike v Slovenijo lani rekorden; njegova vrednost je znašala kar 1,9 milijona evrov, kar je 46,2 odstotka več kot predlani.  

    Korenu se zdi tak porast alarmanten, kaj je vzrok zanj, pa ne ve. Meni pa, da je »spreminjanje vedenja dolgotrajen proces s številnimi zavoji – včasih tudi s korakom nazaj. Tovrstni podatki ne zmanjšujejo našega zagona, temveč nas utrjujejo v prepričanju, da je vztrajnost pri ozaveščanju ključna. Nekatera sporočila je treba ponavljati iz leta v leto, ker je to edini način, da se v skupnosti res zasidrajo,« je dejal.

    Bolj kot prepoved pirotehnike, ki bi lahko vodila v razmah črnega trga, se mu zdi pomembno spremeniti družbeni odnos do nje. »Ko je neko vedenje prepoznano kot nezaželeno in nezrelo – še posebej med mladimi – prepoved postane manj osrednji mehanizem, saj spremembo začne poganjati sama skupnost,« je dejal. 

    Posledice so lahko zelo hude

    Dr. Andrej Hohnec, specialist urgentne medicine, je opozoril, da imajo nesreče pri uporabi pirotehnike lahko tudi trajne in zelo tragične posledice. FOTO: PU Maribor 
    Dr. Andrej Hohnec, specialist urgentne medicine, je opozoril, da imajo nesreče pri uporabi pirotehnike lahko tudi trajne in zelo tragične posledice. FOTO: PU Maribor 
    Dr. Andrej Hohnec, specialist urgentne medicine, je opozoril, da imajo nesreče pri uporabi pirotehnike lahko tudi trajne in zelo tragične posledice. Dr. Marko Lipovec, specialist plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije, je opozoril, da so žrtve poškodb s pirotehniko pogosto mlajši. Te poškodbe so lahko zelo hude, vključno z amputacijami, slepoto in hudimi opeklinami, je opozoril. Starši naj zato nadzorujejo uporabo pirotehnike pri svojih otrocih in jih opozarjajo na nevarnosti. V zadnjih letih sicer porasta poškodb ne opažajo, kar bi lahko pripisali učinkovitemu ozaveščanju javnosti, je navedel.

    Kljub vsem opozorilom policisti opažajo, da je pirotehnike v prazničnih dneh še vedno preveč. Policija je od 1. decembra 2024 do 10. januarja 2025 obravnavala 151 kršitev njene uporabe. V tem obdobju se je s pirotehničnimi sredstvi poškodovalo enajst ljudi, od tega kar sedem mladoletnikov. Hohnec je opozoril, da je bil najmlajši pacient, ki so ga obravnavali zaradi tovrstnih poškodb, star le šest let.

    Dr. Marko Lipovec, specialist plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije, je opozoril, da so žrtve poškodb s pirotehniko pogosto mlajši. FOTO: PU Maribor 
    Dr. Marko Lipovec, specialist plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije, je opozoril, da so žrtve poškodb s pirotehniko pogosto mlajši. FOTO: PU Maribor 
    Ena hujših nesreč se je 1. januarja zgodila na Žalskem, kjer je 15-letnik zaradi predelave signalne rakete ostal brez dela roke. »Predelava in eksperimentiranje z različnimi pirotehničnimi sredstvi sta strogo prepovedana in zelo nevarna,« so opozorili policisti. Poškodbe s pirotehniko pa se ne dogajajo le med decembrskimi prazniki, ampak občasno skozi vse leto, tudi na drugih prireditvah, zlasti nogometnih tekmah.

    Poškodbe tudi pri živalih in lastnini

    Od 10. decembra 2024 do 10. januarja 2025 so policisti zaznali tudi 42 primerov poškodovanja lastnine s pirotehniko, kar je skoraj dvakrat toliko kot leto prej. Veliko škodo lahko povzročijo tudi dovoljeni in na videz nenevarni pirotehnični izdelki, katerih uporaba je sicer dovoljena skozi vse leto. V nemškem mestu Hagen je zadnji konec tedna petletni deček, ki mu je mati dala prižgano prskalico, po nesreči zanetil ogenj, ki je uničil parkiran avtomobil in povzročil za 30.000 evrov škode.

    Poki, žvižgi in svetlobni učinki še posebej stresno vplivajo na živali, saj imajo ostrejše čute kot ljudje, obenem pa ne razumejo, kaj se dogaja. Psi poke zaznavajo vsaj petkrat močneje kot ljudje, sta opozorila predsednik Kinološkega društva reševalnih psov Celje Miloš Kužner in vodnica reševalnega psa Maja Gošnjak. Poudarila sta, da lahko pirotehnika povzroči trajne psihične in fizične posledice pri živalih. Ne nazadnje njena uporaba tudi močno onesnažuje okolje, kar je še zlasti težava v Ljubljanski kotlini, kjer je zrak pozimi že tako pogosto daleč onkraj meja zdravega. 

    image_alt
    Užitek in bolečina ob poku petarde

    Po zakonu o zaščiti živali je prepovedano obmetavanje živali s petardami ali drugimi pirotehničnimi sredstvi. Za takšno ravnanje je predpisana globa od 800 do 1200 evrov. Vsako ravnanje, storjeno naklepno ali iz malomarnosti, ki povzroči živali hujšo poškodbo ali škodi njenemu zdravju, zakon opredeljuje kot mučenje. Za kaznivo dejanje mučenja živali je s kazenskim zakonikom določena denarna ali zaporna kazen do enega leta.

