Kljub opozorilom in prošnjam ljudje hodijo v gore

Na Gorski reševalni zvezi Slovenije (GRZS) so že takoj ob začetku vremenske ujme ljudi prosili, da se še posebej v slabih pogojih izogibajo gora in tako zmanjšajo tveganje, da bi jih morali reševati. Gorski reševalci so bili od petka namreč nenehno na terenu in pomagali pri evakuaciji ujetih prebivalcev poplavljenih območij. Člani GRS Radovljica so včeraj z dronom pregledali plazovino nad Koroške Belo, člani GRS Jesenice pa pomagali pri evakuaciji tamkajšnjih prebivalcev.

A kljub opozorilom so nekateri njihove prošnje preslišali. Osem rateških gorskih reševalcev GRS je včeraj odšlo na reševalno akcijo v Tamar. Na odcepu za Grlo so se z vso opremo odpravili proti zaplezani osebi. Ko so prispeli do nje, so jo zaradi dežja dodatno oblekli ter ji namestili varovalni pas in čelado. Zaradi spolzkega terena so zaplezano osebo z vrvno tehniko spustili niže, nato pa skupaj počasi sestopili do Tamarja.

Da bi bilo takšnih dogodkov v času teh res izrednih razmer čim manj, so gorski reševalci znova pozvali vse, naj ne odhajajo v gore, hribe in še posebej na težko dostopne terene, dokler so razmere tako nevarne.