Kljub prepovedi je veliko kurjenja in tudi požarov v naravi

Prepoved kurjenja na prostem naletela na gluha ušesa

Kljub prepovedi kurjenja na prostem imajo te dni gasilci veliko dela. Slika je simbolična in prikazuje lansko posredovanje gasilcev na območju Cerja. FOTO: PGD Podnanos

V Vidoncih je gorelo pet hektarov gozda

Čeprav je Uprava za zaščito in reševanje (URSZR) že 20. marca razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja za vso državo, kar pomeni tudi prepoved kurjenja na prostem in uporabe ognja ali vnetljivih snovi, ki bi lahko povzročile požar, imajo gasilci po vsej Sloveniji te dni veliko dela. Samo včeraj je v naravi na skoraj vseh koncih Slovenije zagorelo enaindvajsetkrat, v soboto pa so gasilci morali posredovati dvanajstkrat.V prvi vrsti je URSZR požarno ogroženost naravnega okolja razglasila zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja, zaradi česar je možnost, da se ogenj v naravi razgori in nevarno razširi, zelo velika. Toda v sedanjih izrednih razmerah epidemije covida-19, ko je treba vse sile usmerjati v boj za zajezitev širjenja virusa, je vlada razglasitev požarne ogroženosti priporočila tudi zato, da gasilcev po Sloveniji ne bi po nepotrebnem izpostavljali morebitni okužbi s posredovanji pri požarih, ki bi se jim lahko izognili.Toda po zadnjih podatkih sodeč sta tako vlada kot Uprava za zaščito in reševanje pri številnih prebivalcih Slovenije naleteli na gluha ušesa. Policisti skoraj vsake od slovenskih policijskih uprav so namreč čez konec tedna morali posredovati in kaznovati vsaj kakšnega posameznika ali več takšnih, ki so se kljub prepovedi kurjenja v naravi lotili prav tega – čiščenja travnikov in okolice in kurjenja ostankov. Še večkrat kot na povzročitelje pa je policija skupaj z gasilci naletela le še na posledice takšnega neodgovornega obnašanja, torej na požare. V soboto in nedeljo je bilo takšnih požarov skupaj triintrideset, večino je gasilcem uspelo pogasiti, še preden so se močneje razširili, nekaj pa je bilo takšnih, ki so zajeli večje travniške in gozdne površine. Najhujši je bil požar, ki je v noči na nedeljo izbruhnil pri Bereči vasi v občini Metlika. Tam je gorelo okrog devet hektarov suhe trave, podrasti in grmičevja, s požarom pa so se spopadli gasilci PGD Suhor. Na kraju je bila tudi policija.Veliko več gasilcev se je včeraj popoldne ukvarjalo z gozdnim požarom v bližini naselja Vidonci v občini Grad na Goričkem. Tam je gorelo na približno petih hektarih, gasili pa so gasilci iz osmih okoliških gasilskih društev. Na petih hektarih površine je včeraj gorela tudi podrast pri naselju Zagon v občini Postojna. Pogasili so ga gasilci PGD Postojna in Studeno. En hektar površine je pogorel še pri Velikem potoku v občini Postojna, poldrugi hektar suhe trave so gasili ob Novomeški cesti v Kočevju, pri Čižnji vasi v občini Mokronog Trebelno je v soboto gorelo štiri hektare gozda, v ulici Brezje v Novem mestu pa so gasilci pogasili dva hektara goreče podrasti in grmovja.Požarom v naravi se ni izognila niti prestolnica: v soboto so na prostem ob Zaloški cesti zagoreli železniški pragovi, v nedeljo pa je gorela suha trava in vejevje ob reki Ižici in od Koseškega bajerja proti Podutiku.Vse našteto je dokaz, da je bila razglasitev požarne ogroženosti še kako upravičena in da bo treba prepoved kurjenja v naravi upoštevati, če hočemo slovenske gasilce in njihovo energijo prihraniti za pomembnejše naloge, predvsem pa jih obvarovati pred morebitno okužbo.