Kljub svarilom finančnega ministra LMŠ vztraja

Ljubljana – Koalicija se o prenosu dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na zdravstveno zavarovalnico (ZZZS) tudi včeraj ni mogla povsem uskladiti, zato se je LMŠ na koncu odločila, da bo dopolnila k zakonu vložila sama. Po naših informacijah so med drugim predlagali, da bi znesek obvezne dajatve znašal 32 evrov – sprva predvidenih 29 evrov bi za zdravstveno blagajno pomenilo 70-milijonski primanjkljaj – ter da bodo vse obveznosti ZZZS do izvajalcev, ki bodo zapadle do konca leta, poravnane iz proračuna.Tako vse kaže, da je LMŠ ravnala skladno z željami svojega zdravstvenega ministra Aleša Šabedra, ki je zahteval jamstvo, ...