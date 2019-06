Kljub trhlemu sodelovanju Erjavec računa na Levico

Sodelovanje s koalicijo se doslej ni najbolje obneslo, pravi Luka Mesec in po zadnjih zagotovilih premiera dodaja, da bo pred parlamentarnimi počitnicami jasno, ali mislijo resno. FOTO: Blaž Samec/Delo

Kako razviti vojsko, ki je poligon za politiziranje?



Obrambni minister Karl Erjavec je zavrnil vse očitke iz interpelacije. Po njegovi oceni je bila komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb zlorabljena za politične namene, razrešeni poveljnik poveljstva sil Miha Škerbinc pa je svojo razrešitev spolitiziral na način, ki je za častnika nedopusten, meni Erjavec in se sprašuje, zakaj se nihče ni ubadal s prejšnjimi razrešitvami poveljnikov poveljstev sil. Razrešitev je bila po njegovem povsem v skladu z zakonom, nočno streljanje s težkim orožjem je bilo v nasprotju s pravili in zato se Erjavcu zdi razumljivo, da je načelnica generalštaba Alenka Ermenc izgubila zaupanje v Škerbinca. Erjavec zanika tudi očitke, da je zlorabil obveščevalno varnostno službo za iskanje resnice o tem, ali je Škerbinc pred vojaki govoril o zdravstvenem stanju načenice. Zagotavlja pa, da je Škerbinc na nedopusten način razpravljal o zdravstvenem stanju svoje nadrejene.



Namesto o tem, kdo je o kom kaj rekel, bi od vrha ministrstva pričakovali, da najde pot za posodobitev in sistemsko ureditev razmer v vojski. Del včerajšnje novinarske konference je bil namenjen tudi predstavitvi bele knjige o vojski in obsežnega svežnja ukrepov za ureditev kadrovskih razmer. Kako izpolniti ambiciozne načrte v tako spolitiziranih razmerah, Erjavec ni znal odgovoriti. N. M.

Ljubljana – »Pričakujem podporo,« obrambni ministerjasno odgovarja na vprašanja o podpori Levice na napovedani petkovi interpelaciji in ga očitno prav nič ne skrbijo nenavadne povezave med SDS in Levico.Da koalicija z Levico sodeluje, vendar pa Levica včasih sodeluje tudi s SDS, je po koalicijskem vrhu pikro komentiral že predsednik vlade, s čimer je verjetno ciljal na nedavno glasovanje na odboru za obrambo. Opozicija je s podporo Levice ustavila postopek sprejemanja strategije nacionalne varnosti. Pred tem pa so se poenotili že pri zahtevi za oceno ustavnosti nekaterih členov novele zakona o kazenskem postopku in predlogu zakona o skupnosti študentov, ki bi določil, da bi Študentska organizacija Slovenije postala pravna oseba javnega prava.Koordinator Levicepoudarja, da je povsem jasno, da imajo sporazum o sodelovanju sklenjen s koalicijskim peterčkom, a se »sodelovanje doslej ni najbolje obneslo«.Njihov monitor ukrepov, ki meri uresničevanje projektov s koalicijskega sporazuma, je za zdaj obarvan rdeče, zato so v Levici protestirali pri predsedniku vlade.Njihov »prvi veliki projekt«, sprememba zakona o zdravstveni dejavnosti, s katerim so, kot pravijo, želeli preprečiti privatizacijo zdravstva od znotraj, je padel na zdravstvenem odboru, čeprav je bil usklajen z ministrstvom za zdravje in koalicijo. »Rezultat je, da smo ponovno pri pogovorih in da imamo ponovno usklajeno rešitev, ki bo šla v kratkem v obravnavo. Tukaj smo prišli do popravnega izpita,« pojasnjuje Mesec, ki je skupaj s strankarskimi sodelavci na sestanku pri Marjanu Šarcu prejšnji teden dobil zagotovilo, da bodo še pred državnozborskimi poletnimi počitnicami v koaliciji podprli tri njihove projekte, in sicer omejitev provizij nepremičninskih agentov, prenos najprimernejših nepremičnin in stavbnih zemljišč z DUTB na stanovanjski sklad, pri čemer sami zahtevajo neodplačen prenos, ter zvišanje urne postavke za študentsko delo s 4,89 evra na 6,34 evra na uro bruto.Z dodatnimi zagotovili tako Levica nima razloga, da ne bi upoštevala določbe v sporazumu, ki jo zavezuje, da ne podpira interpelacij ministrov.A če do parlamentarnih počitnic, ki se začnejo 16. julija, koalicija ne bo podprla projektov Levice in s tem pokazala, da »misli resno«, si bo koalicija odprla novo fronto z Levico. Čaka jo namreč sprejemanje proračuna za prihodnji dve leti, ki ga mora predvidoma septembra potrditi državni zbor.