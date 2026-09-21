Kljub zadržkom zakon o Skoku ta teden pred poslanci

S predlogom razrešitve predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića, ki ga je vložila opozicija, in podpredsednice Nataše Avšič Bogovič, za kar se zavzema del koalicije, se bo jutri vsebinsko začela druga redna seja državnega zbora. V četrtek bodo imeli poslanci na mizi tako imenovani zakon o Skoku, ki ga bodo kljub jasno izraženim pomislekom stroke in opozicije sprejemali po nujnem postopku. Gibanje Svoboda, Levica in SD prvemu med poslanci očitajo kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih postopkov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije, potem ko je državni zbor dvakrat zavrnil sprejem dnevnega reda izrednih sej, na katerih naj bi odredili opozicijske parlamentarne preiskave. SDS, NSi in Resnica menijo, da Nataša Avšič Bogovič ene od parlamentarnih ...