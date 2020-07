Kljub zakonski podlagi za zdaj le prostovoljna

Ljubljana – Po burnem sprejetju zakonodajne podlage, ki predvideva obvezno uporabo mobilne aplikacije v primeru odrejene karantene in okužbe s koronavirusom, vse kaže, da pri omenjeni obveznosti vlada – znano je, da je slednje zahteval predvsem predsednik vlade Janez Janša – vsaj v začetku ne bo vztrajala. Za takšen korak so se odločili predvsem zaradi možnih zapletov, ki bi jih lahko prinesel razvoj obvezne mobilne aplikacije.Tehnološka giganta Google in Apple namreč prepovedujeta uporabo njune tehnološke rešitve – vključuje jo večina evropskih mobilnih aplikacij –, v primeru kakršnega koli vsiljevanje upoštevanja ...