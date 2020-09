Ključev novega doma se bo razveselilo dvajset družin

Direktor Stanovanjskega sklada Črtomir Remec (v sredini) z županom slovenjgraške občine Tilnom Kluglerjem in zasebnimi investitorji pri rezanju traku. FOTO: Jurij Vodušek

Slovenj Gradec – Ob Celjski cesti v Slovenj Gradcu so zasebni investitorji (podjetja NIK-LAR, UniHome, Gradim) zaključili gradnjo dveh stanovanjskih blokov, ki jih je v celoti odkupil Stanovanjski sklad RS.Po razpisu za oddajo, na katerem bodo imele prednost mlade družine, družine z osnovnošolskim otrokom in mladi do 29. leta starosti, bodo ključe dvajsetih stanovanj razdelili predvidoma v začetku novembra. Naložba je z DDV vredna nekaj manj kot 1,9 milijona evrov in je po besedah direktorja skladavzorčni primer tega, kar bi sklad moral početi na trgu. Do leta 2023 namerava po vsej državi zagotoviti 2144 novih najemnih stanovanj v projektih vrednosti okoli 286 milijonov evrov.»Sklad z odkupom izpolnjuje svojo zavezo pri pridobitvi novih najemnih stanovanj po celotnem območju Slovenije,« je povedal Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS. Sklad bo v Slovenj Gradcu odkupil tudi 27 oskrbovanih stanovanj, ki jih bodo prav tako zasebni investitorji zgradili v bližini novih stanovanjskih stolpičev, 40 stanovanj na Ozarah, prav tako v Slovenj Gradcu, v kratkem pa bodo prevzeli tudi devetnajst stanovanj v Mežici., slovenjgraški župan: »V zadnjih desetih letih se na področju stanovanjske gradnje v naši občini ni dogajalo nič. Zdaj pa poleg številnih zasebnih pobud za gradnjo stanovanj gradi tudi občina, in sicer blok neprofitnih stanovanj. Na razpis za najem neprofitnih stanovanj smo prejeli 199 prošenj, na razpolago pa je 54 stanovanj.«iz podjetja UniHome je na otvoritveni slovesnosti izjavil, da jim je uspelo v negotovih časih zaradi epidemije novega koronavirusa projekt končati celo predčasno.