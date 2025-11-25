Ključne so čelade, vsaj za mlade

»Če hočeš, lahko zmanjšaš število smrtnih žrtev in hudo poškodovanih v prometu, a ko ta cilj dosežeš, ni še nič zagotovljenega, to je nikoli končano delo,« pravi Jean Todt, posebni odposlanec generalnega sekretarja OZN za cestno varnost, ki je na povabilo ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek v Ljubljani pospremil začetek svetovne kampanje za večjo prometno varnost. Pri nas je težav več, od skirojev in neuporabe čelad do odločitve ustavnega sodišča o alkotestih.

Priložnost Slovenije je pomoč manj razvitim državam pri izboljšanju prometne varnosti z našimi izkušnjami, meni Alenka Bratušek. Lani smo imeli najboljše leto, v prometu je umrlo 68 ljudi, medtem ko jih je na naših cestah pred 30 leti umrlo več kot 500. Žal pa je letos število smrti spet zraslo, do zdaj že na 87, čeprav je zakonodaja enaka. Alenka Bratušek to pripisuje večji neodgovornosti motoristov. Vložili pa so tudi zakon, ki bo najnižjo starost za uporabo električnih skirojev zvišal z 12 na 15 let. Prav tako bo vsaj do 18. leta na kolesu in skiroju obvezna čelada.