Ključno, da sile ostajajo zdrave in sposobne za delo

Ljubljana - V času epidemije je policija eden od branikov trdnosti države, saj je pomembno, da delo opravljajo karseda brezhibno, to pa ne gre brez zadostnega števila kadra, ki ga sicer na več področjih primanjkuje že ob običajnih razmerah. Tudi policija se je morala hitro prilagoditi težkim razmeram, a pristojni zagotavljajo, da nikakor ne na račun varnosti ljudi.Prednostna naloga policije je, da se izvajajo ukrepi, ki jih je predpisala vlada, in samozaščitni ukrepi za preprečevanje nalezljive bolezni covid-19. Precej je tudi asistence drugim pristojnim službam (denimo zdravstvenemu inšpektoratu), da lahko učinkovito izvajajo predpisane naloge. Samo za izvajanje nalog, vezanih na epidemijo, je dnevno v pogonu več kot tisoč policistov."V teh spremenjenih okoliščinah so aktivnosti še posebej usmerjene v izvajanje temeljnih policijskih nalog. Posebno pozornost namenjamo pomoči prebivalcem in skrbi za njihovo varnost, pomoči organom in organizacijam ter institucijam, ki v teh zaostrenih razmerah izvajajo naloge zaščite, reševanja in varnosti. Zelo pomembne so tudi preventivne in svetovalne naloge ljudem, organom in organizacijam pri odvračanju okoliščin, ki bi lahko pripeljale do nevarnosti za njihovo varnost in zdravje," pojasnjuje Drago Menegalija, predstavnik generalne policijske uprave.V času epidemij je ključno, da se policijske sile ohranjajo zdrave in sposobne delovanja. Policija se zaveda resnosti okoliščin, povezanih z novim virusom, zato je poskrbela za najvišjo možno stopnjo zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu z izvedbo vseh potrebnih samozaščitnih ukrepov. Poleg uporabe zaščitnih sredstev, so pri opravljanju policijskih nalog sprejeli še določeni organizacijske ukrepe, kot so prilagajanje dela patrulj, opazovalne službe, …Posamezne policijske enote delo organizirajo tako, da v vsakem primeru lahko zagotavljajo varnost ljudi, so pa pri razporejanju človeških virov zelo previdni in racionalni.Delo v policiji je zaradi epidemije covid-19 organizirano drugače kot sicer. Če ni ustreznih pogojev, se odprave na delo in z dela ne izvajajo skupinsko, delo se tam, kjer je to smiselno in možno, omeji na notranje delo, če kadrovske in organizacijske možnosti to dopuščajo, vodje policijskih enot oblikujejo stalne sestave policistov, če je možno, policista v patrulji opravljata naloge skupaj, vendar vsak s svojim službenim vozilom (da se zmanjša tveganje za širjenje okužbe), policisti ne hodijo v pisarne drugih policistov, če to ni nujno, uporaba skupnih prostorov je omejena na nujno potreben čas ob upoštevanju higienskih in varnostnih ukrepov, za stranke so določene sprejemne točke, pri postopkih, kjer je to mogoče, pa se strank ne vabi v službene prostore policije, uporabljena osebna varovalna oprema se odstrani in zavaruje skladno s pravili zdravstvene stroke, uporabljena službena vozila in oprema se ob zaključku službe razkuži. To je nekaj glavnih in ključnih prilagoditev.Postopki policistov, denimo v cestnem prometu, intervencije, prijetja, privedbe, pridržanja in drugo potekajo skladno s pravili stroke. Tako na primer policisti postopke izvajajo na daljši, bolj varni razdalji, obvezno uporabljajo zaščitna sredstva, če to ni neogibno, se ne dotikajo oseb, ob sumu na okuženost osebe v postopku takoj obvestijo zdravstveno osebe, da prevzame in izvede nadaljnje postopke z njihovega področja, uporabljena sredstva (na primer alkoskopi) se temeljito očistijo ter razkužijo.Za zdaj ni strahu, da bi policistom in kriminalistom zmanjkalo varovalne opreme in zaščtinih sredstev, opremo pa enotam sproti dobavljajo iz zalog posameznih policijskih uprav in iz centralnega skladišča v Ljubljani.