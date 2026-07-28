Ključno vprašanje je način financiranja javne zdravstvene službe

Finančne težave javnih zdravstvenih zavodov niso posledica poslovanja posameznih zavodov, temveč predvsem večletnega neskladja med dejanskimi stroški izvajanja zdravstvene dejavnosti in sredstvi, ki so vključena v cene zdravstvenih storitev ter druge modele financiranja. Tako so se na ocene ministrstva za zdravje o primanjkljaju v zdravstvu, ki jih je prejšnji teden predstavil minister Tadej Ostrc, odzvali v Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije.

Financiranje mora temelji na na transparentnih in preverljivih kalkulacijah in dejansko opravljenem delu, pravi Tatjana Jevševar, direktorica Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Morebitni novi ukrepi pa ne smejo ogroziti kakovosti in dostopnosti zdravstvenih storitev za bolnike. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pripravlja dodatna pojasnila in odgovore, o katerih bodo predstavniki ministrstva seznanjeni ta teden.