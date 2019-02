Klokočovnik vendarle odhaja iz UKC Ljubljana

Pismo je prišlo nepričakovano



Nepravilnosti drugih zaposlenih

Predstojnik kliničnega oddelka za kirurgijo srca in ožilja v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljanase je odločil, da največjo bolnišnico zapusti, ne glede na to, da je generalni direktornjegovo odpoved sprva zavrnil. V kadrovski službi UKC kirurgove odpovedi še niso prejeli, so navedli za STA. 11 kirurgov in kardiologov z oddelka za kirurgijo srca in ožilja je v kritičnem pismu nanizalo več očitkov predstojniku Klokočovniku in zahtevali njegovo razrešitev. Med očitki so ob slabih delovnih razmerah, neplačanih nadurah in prevelikih obremenitvah tudi neracionalna poraba sredstev za brezšivne biološke zaklopke, ki so dražje od običajnih. Klokočovnik je zato podal odpoved, ki pa je Šabeder ni sprejel.»Moram storiti ta korak naprej in razbremeniti vodstvo odločitve. Odhajam,« pa je danes za STA dejal Klokočovnik in dodal, da bo moral po sili razmer očitno v pokoj, do katerega ima sicer še štiri leta.Po Klokočovnikovih besedah je vodstvo prišlo na sestanek z oddelkom in jim prisluhnilo. »A od tega poslušanja ni bilo nič, saj se skoraj nihče razen mene ni oglasil. To je bila samo formalnost,« je dejal.Kot je še pojasnil, je pismo prišlo nepričakovano, ne da bi mu sodelavci prej osebno predstavili težave. Prepričan je tudi, da so bili nekateri podpisniki pisma zavedeni zaradi interesov drugih kirurgov. Ker klinični center ni mogel kupiti nekega aparata ali ni izplačal nadur, so se sistemske napake so projicirale nanj, je ocenil.»Jaz sem učitelj, moram operirati, ker druge kirurge tudi učim in sem najbolj naprošen kirurg od vseh, ker delam najtežje operacije. Če obsodijo človeka, da ni v redu, ker dela največ, je to absurd nad absurdom,« pa Klokočovnik odgovarja na očitke, da jemlje preveč bolnikov zase ter da ima njegovo proktorstvo za brezšivne srčne zaklopke prednost pred nujnimi operacijami.Glede uporabe dražjih zaklopk pa Klokočovnik pravi, da je ta metoda bodočnost in bodo morali vsi tako delati. To so namreč edine zaklopke, ki jih je mogoče vgraditi brez prereza celotne prsnice, zaradi česar so bolniki tudi manj časa hospitalizirani.Klokočovnik ob tem opozarja na nepravilnosti drugih zaposlenih na oddelku, na primer pregledovanje zdravih športnikov in uporabo vedno istih najdražjih naprav. Na UKC Ljubljana so njegove navedbe že posredovali ustreznim službam, da jih raziščejo, so pojasnili za STA. Prav tako bodo zagotovili, da bo program v primeru Klokočovnikovega odhoda nemoteno tekel naprej, so zatrdili.Klokočovnika je sicer s svojim pismom devet zdravnikov s kliničnega oddelka za žilne bolezni ljubljanskega UKC podprlo.