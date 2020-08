Kmalu bistveno strožji režim na meji s Hrvaško

Preberite tudi: Na Hrvaškem rekordnih 180 primerov okužbe

Težava predvsem zabave

Nevarne so predvsem zabave na obali. FOTO: Denis Lovrovic/AFP

Italija je za turiste, ki se vračajo s Hrvaške že uvedla obvezno testiranje. FOTO: Denis Lovrovic/AFP

Hrvaška kot celota ni problem

V zadnjih dneh spet narašča število primerov uvoza okužb z novim koronavirusom iz Hrvaške . Zdravstvena stroka je nad tem zaskrbljena. Vodja strokovne svetovalne skupine za covid-19napoveduje, da bodo politiki predlagali »bistveno strožji režim na meji,« omenila je karanteno ali vsaj obvezno testiranje ob povratku s Hrvaške.Med potrjenimi okužbami z novim koronavirusom je v zadnjem tednu več kot dvakrat toliko uvoženih primerov kot pa lokalnih prenosov. Od 33 uvoženih primerov jih je 27 iz Hrvaške, mnogi okuženi navajajo druženje na zabavah na plaži, je v današnji izjavi medijem pojasnilaiz centra za nalezljive bolezni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Trenutno dnevno število vnosov je po njeni oceni že problem.Tako meni tudi vodja strokovne svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović. »Pred časom smo zapirali meje z BiH ali Srbijo ob bistveno nižjih številkah vnosov,« je izpostavila in dodala, da bi bil njen predlog v tem trenutku zagotovo bistveno strožji režim na meji s Hrvaško.Najboljši ukrep za zajezitev širjenja okužb iz sosednje države bi sicer bilo zaprtje diskotek na Hrvaškem, kar pa ni v domeni Slovenije, je dejala. Zato je kot možne rešitve izpostavila uvedbo obvezne karantene po povratku iz Hrvaške ali obveznega testiranja na okužbo po vzoru sosednje Italije. Testiranje je po njenih besedah sicer manj učinkovita metoda, a tako bi zajeli vsaj tretjino vnosov.Strokovna skupina bi po njeni napovedi tak predlog vladi lahko podala »čez kak dan« in dodala, da »bi se kakšna sprememba znala zgoditi prihodnji teden.« Poudarila pa je, da takšna odločitev ni v domeni stroke.Visoke številke novih okuženih v zadnjih dveh dneh so potisnile navzgor 14-dnevno incidenco okuženih na 100.000 prebivalcev. Ta je še vedno pod deset, a se hitro povečuje, je izpostavila epidemiologinjaV sredo je bilo ob 856 testih na novo potrjenih 29 okužb. Med temi je bilo osem vnešenih primerov, v treh primerih je šlo za lokalno pridobljene okužbe, dva primera sta povezana z vnešenimi, pri šestih vir okužbe ni znan, ostali pa so še v epidemiološki preiskavi, je naštela. Med okuženimi so predvsem mlajše osebe, kar 20 primerov sredinih okužb je pri osebah, mlajših od 30 let, nekaj več je moških.Število iz tujine prinesenih okužb je Grgič Vitkova ocenila kot problem. Na vprašanje novinarjev je pojasnila, da je morebitna uvrstitev Hrvaške na rdeči seznam odločitev vlade. »Je pa to problem, če se toliko primerov dnevno vnese iz Hrvaške,« je dodala.Beovićeva je sicer v ločeni izjavi za STA še opozorila, da če se bo naraščanje števila okužb še povečevalo, »bomo po končanih dopustih v jesensko sezono vstopili s problemom, ki bo povezan z druženji v šolah in v delovnih kolektivih. Lahko bi prišlo do izbruhov okužb.« »Kapacitete obvladovanja situacije v Sloveniji so krhke in so na zgornji meji zmogljivosti,« je posvarila. Vzrok za manjše število testiranj na novi koronavirus v zadnjih dneh pa Beovićeva vidi v tem, da številni še vedno dopustujejo.»Upad števila testiranj pa zagotovo ni tolikšen, da bi bil razlog za zaskrbljenost,« je ocenila vodja svetovalne skupine za covid-19. Pri tem je še spomnila, da je v tem tednu več testiranj kot v preteklem tednu.Grgič Vitkova je sicer poudarila, da Hrvaška kot celota ni problem, tudi obalne županije nimajo visokih številk. Med obalnimi županijami ima največ okužb Splitsko-dalmatinska županija, a največ v Slovenijo uvoženih primerov ni od tam, je povedala in izpostavila, da je bila večina okuženih na različnih zabavah na plaži.Zato epidemiologi tistim, ki se vračajo s Hrvaške in vedo, da so bili na množičnih zabavah, svetujejo, naj se še 14 dni po vrnitvi domov izogibajo stikov s starejšimi ali kronično bolnimi. Kdor se vrača s problematičnih območij, pa naj čim prej po pojavi simptomov stopi v stik s svojim zdravnikom in se dogovori glede nadaljnjih ukrepov, da se širjenje okužbe zameji. V nasprotnem primeru lahko ta oseba okuži še veliko ljudi okoli sebe. Kot posebej problematično je Grgič Vitkova izpostavila to, če posameznik okuži starejše ali kronično bolne, ki novi koronavirus težje prebolevajo.Državljanom, ki še odhajajo na dopust, pa Grgič Vitkova sporoča, da »ni problem dopust, če se izogibaš množic in zabav ter se drži priporočil kot v Sloveniji.«Na NIJZ sicer pričakujejo, da se bo v naslednjih dneh povečalo tudi število primerov lokalnega prenosa. Grgič Vitkova je opozorila, da so trenutke številke dnevno potrjenih novih primerov za epidemiološko službo že mejne in če bo dnevno število primerov še naraslo, ne bodo uspeli obravnavati vseh. »30 je kar velika številka, to so že kritične številke, s tem bi težko shajali,« je dodala. Beovićeva pa je glede tega znova opomnila na podhranjenost slovenske epidemiološke stroke.