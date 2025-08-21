Kmalu nova zapora ceste v Ljubljani, tokrat na krožišču Žale

Že tako gost promet v Ljubljani je zaradi številnih zapor cest še dodatno otežen. Z Mestne občine Ljubljana so sporočili, da bo zaradi rekonstrukcije krožišča Žale od 23. do predvidoma 25. avgusta zaprt odsek Linhartove ceste do Matjaževe ulice. Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

Dodatno bo zaprt še odsek Linhartove ceste do Matjaževe ulice. FOTO: MOL

Prestolnica je tako tudi sredi poletja pod težo velikih infrastrukturnih posegov. Nekatere zapore precej otežijo pot voznikom, zato je dobro vedeti, kje bo treba imeti največ potrpljenja.

Krožišče Žale

Na vzhodni strani mesta vozniki trčijo ob popolno zaporo treh krakov krožišča Žale. Prevozen je le še odsek proti Pokopališki cesti, kar močno vpliva na pretok po Štajerski cesti. Prav tukaj bodo v prihodnjih dneh še dodatne zapore, zato je to območje med najbolj obremenjenimi v prestolnici.

Celovška cesta v Šentvidu

Severni vpad v mesto je že ves avgust pod močnimi omejitvami. Zaradi rekonstrukcije vozišča so promet preusmerili, posamezni kraki priključka Šentvid so začasno zaprti, vozniki pa se morajo znajti z obvozi. Gre za eno ključnih točk, kjer nastajajo daljši zastoji, zlasti v jutranji in popoldanski konici.

Dunajska cesta pod železnico

Nevralgična točka ljubljanskega prometa je že dlje časa železniški podvoz na Dunajski. Tam je trenutno zaprt del smeri proti centru, kar povzroča težave v popoldanskih konicah. Zapora je večfazna in bo trajala še jeseni; predvidena so tudi obdobja popolne zapore.

Goriška ulica

V Šiški je zaradi gradnje podhoda in vodovoda zaprta Goriška ulica, obvoz poteka po Aljaževi in Černetovi ulici.

Zaradi prenove stadiona Žak in prekopa javne površine pa velja popolna zapora Ob kamniški progi, prav tako je onemogočeno parkiranje na ulici in pri parkirišču ob stadionu.