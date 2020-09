FOTO:Kmalu jih bomo preštevali v tisočih

Najemnine nižje od tržnih

INFOGRAFIKA: Delo

Pod Pekrsko gorco

»Naše stroškovne najemnine so malenkost višje od neprofitnih, ampak še vedno bistveno nižje od tržnih,« je pojasnil Črtomir Remec. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Do stanovanj tudi z evropskim denarjem

»Pravzaprav se čudim, da se občine sploh še odločajo za stanovanjsko gradnjo, saj ji zaradi neplačnikov in subvencij najemnin prinaša velikanske stroške,« pravi Jasmina Vidmar. FOTO: Tadej Regent/Delo

Po epidemiji zaradi ločitev več enočlanskih prosilcev

FOTO: Jože Pojbič

Nova stanovanja tudi v Posavju

Ljubljana – V prihodnjih letih bo javna najemna stanovanja, ki jih republiški stanovanjski sklad že gradi ali pa se bo gradnje kmalu lotil, mogoče preštevati v tisočih. Gradbišča so raztresena po vsej državi. Sklad nova javna najemna stanovanja gradi v sodelovanju z občinami, mestnimi stanovanjskimi skladi ter z zasebnimi investitorji. Prvi mož skladapravi, da bi glede na zmogljivosti gradbenikov trenutno težko naredili še kaj več.»Projektov je veliko in so plod dela v zadnjih letih,« je Remec izjavil na Koroškem, kjer je sklad od zasebnih investitorjev odkupil dva stanovanjska stolpiča, v vsakem je deset stanovanj. Remec pravi, da je to vzorčni primer, kako lahko sklad za gradnjo stanovanj aktivira lokalna zasebna podjetja, ne le občine, pri gradnji pa z investitorji sodeluje od začetka. Pri slovenjgraških vilah, imenovanih Homški park, so sodelovali s skupino zasebnikov, v kateri so tudi nekdanji športniki ob izteku športne kariere (nogometašainter rokometaš).Prednost pri najemu skladovih stanovanj imajo mladi in družine, še posebej z osnovnošolskimi otroki, ter mladi do 29. leta, v teh kategorijah pa vsi tisti, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje. Najem je dolgoročen po stroškovni najemnini, ki se giba od 5 do 7 evrov za kvadratni meter. »Naše stroškovne najemnine so malenkost višje od neprofitnih, ampak še vedno bistveno nižje od tržnih,« pravi Remec, ki od mladih pogosto sliši, da se skladovih stanovanj ne splača najeti. »Stanovanjski kredit ni bolj ugoden od stroškovne najemnine, seveda pa je dostikrat bolj ugoden od tržne najemnine,« jim odgovarja.Vrhunec programa gradnje javnih najemnih stanovanj stanovanjskega sklada je po njegovem stanovanjska soseska Pod Pekrsko gorco v Mariboru s 400 najemnimi stanovanji. »V tej soseski bo na voljo 60 oskrbovanih stanovanj in že po osnovnem pravilniku tudi 10 odstotkov za gibalno ovirane osebe. Poleg tega imamo dnevni center aktivnosti za starejše in skupnost za ljudi s posebnimi potrebami. Tudi javni program je bogat, zunaj je veliko zelenih površin in igrišč. Prepričan sem, da bo ta stanovanjska soseska, ki je na izjemni lokaciji, lepo zaživela,« pravi Črtomir Remec.Pri skladu si želijo, da bi občine izkoristile možnosti njihovih razpisov za sofinanciranje neprofitnih najemnih in oskrbovanih stanovanj. Zakaj tega ne storijo v večji meri, odgovarjaiz skupnosti občin: »Pravzaprav se čudim, da se občine sploh še odločajo za stanovanjsko gradnjo, saj ji zaradi neplačnikov in subvencij najemnin prinaša velikanske stroške.« Na tem področju je veliko težav, ki jih po njenem niti sprememba stanovanjskega zakona, ki je v razpravi, ne bo povsem odpravila. »Potrebujemo nov sistem, ki bo odražal realne probleme na stanovanjskem področju,« je prepričana Vidmarjeva.V Dečkovem naselju že rasteta dva od šestih blokov, v katerih bo skupno 142 najemnih stanovanj. Projekt mestne občine in občinske družbe Nepremičnine je vreden 16,5 milijona evrov in je daleč največji projekt večstanovanjske gradnje v zadnjih dvajsetih letih v Celju, ki ga sofinancira Evropska unija. Prvih 50 stanovanj, od tega bo 14 oskrbovanih za starejše, bo na voljo že prihodnje leto, še 92 pa leta 2022. Direktor družbe Nepremičnineopozarja: »Na zadnjem razpisu za neprofitna stanovanja je bilo okoli 500 upravičencev. Nekaterim smo že oddali stanovanja iz obstoječega fonda, a to ne bo dovolj.«V novi soseski bo dobilo dom 400 Celjanov, okoli 600 jih bo nanj še čakalo. Brvar upa, da se bo pojavil še kakšen razpis za gradnjo stanovanj. Čeprav si sam želi, da bi bilo v Sloveniji čim več ljudi, ki bi lahko kupili svoje stanovanje, meni, da je prihodnost v najemnih, »zaradi mobilnosti delovne sile, pa tudi zakonskih zvez«. Tudi ta nova stanovanja gotovo ne bodo na voljo za prodajo, razlaga Brvar: »Družba Nepremičnine jih niti ne more prodajati, ker smo od občine dobili samo stavbno pravico. Poleg tega je bil to pogoj za evropska sredstva, da torej stanovanja gradimo za najem.«Ob pomoči evropskih sredstev bo po desetletnem zatišju neprofitna stanovanja čez nekaj mesecev dobila tudi slovenjgraška občina. Za najem 54 stanovanj se poteguje 199 prosilcev.Stanovanjska gradnja naj bi v prihodnjih letih spet zaživela tudi v Trbovljah in Hrastniku. Trboveljčani imajo primerno lokacijo za več kot dvajset stanovanj v nekdanjem samskem domu SGP Zasavje, 18 oskrbovanih stanovanj pa bo v nekdanji upravni zgradbi Rudnika že leta 2021 začel urejati Spekter. Hrastničani načrtujejo večstopenjsko gradnjo več kot 140 stanovanj na območju Résnice.Na zadnji razpis občine Zagorje se je prijavilo 40 prosilcev. Nekaj so jih že 'rešili', med tistimi, ki še čakajo, je kar trinajst enočlanskih prosilcev. Po epidemiji, ugotavlja direktor stanovanjskega podjetja Zagorje, se nanje zaradi ločitev posamezniki obračajo dan za dnem.Brinjevec je do stanovanjske politike kritičen: »Nobena oblast v samostojni Sloveniji ji ni namenjala resnega razmisleka. Upam, da z novimi ukrepi vsaj ne bodo slabšali pogojev. Glede na to, da nominalno najemnine niso sledile rasti inflacije od leta 2003, bo do prilagoditve za institucionalne najemodajalce slej ko prej moralo priti, čeprav tak ukrep ni priljubljen. Stanovanjska politika se vodi na daljši rok, rezultati se ne pokažejo takoj, zato za vsakokratno oblast ni ravno zanimiva. Republiški sklad zadnje čase zadeve vodi dobro, toda zakonodaja na nepremičninskem področju je na splošno in za slovenske razmere nenavadno – podregulirana.«V Posavju in jugovzhodni Sloveniji ima stanovanjski sklad najemna stanovanja v dvanajstih občinah. Letos in prihodnje leto bodo na tem območju zagotovili nova stanovanja v občinah Kočevje, Brežice in Črnomelj. V Kočevju gradijo 76 stanovanj v naselju Kočevska rezidenca. Vrednost naložbe je sedem milijonov evrov. Stanovanja bodo končana junija prihodnje leto, sklad pa bo stanovanja oddal najemnikom v drugi polovici leta.V Brežicah je stanovanjski sklad kupil šest stanovanj. Naložba je vredna 894.000 evrov. Sklad bo stanovanja prevzel do konca septembra in jih ponudil v oddajo na spletni strani. V Črnomlju pa je sklad sklenil prodajno predpogodbo v višini 2,8 milijona evrov za nakup 30 stanovanj v naselju Čardak. Gradnja se je začela julija letos, rok za predajo stanovanj je konec avgusta 2021.