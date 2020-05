Kmalu konec del na Parmovi

Na občini ocenjujejo, da se bodo obnovitvena dela na Parmovi in Likozarjevi končala v začetku prihodnjega meseca, natančneje prvi teden junija. Takrat bodo tudi sprostili promet na križišču z ulico Bežigrad, ki bo po novem semaforizirano. S tem se bo končala agonija okoliških stanovalcev in zaposlenih v bližnjih podjetjih, ki so zaradi prometnega kaosa v tem delu mesta potrebovali precej mirne živce, predvsem pa veliko iznajdljivosti v prometu.Ko so se junija lani lotili zahtevne prenove prometno obremenjene Parmove, so na magistratu napovedali, da bodo dela trajala leto dni. Ker je v prihodnjih letih na tem območju načrtovana ...