Kmalu na desno tudi skozi rdečo luč

Okoljski ukrep

Promet bodo razbremenili tudi z zavijanjem desno ob rdeči luči.

Novo pravilo ne bo veljalo na vseh semaforiziranih križiščih.

Robert Štaba pogreša sodelovanje različnih institucij.

Novost bi omogočila večjo pretočnost prometa, a vozniki bi se morali ozirati tudi na pešce in kolesarje. FOTO: Jure Eržen/Delo

Policija novost podpira

Slovenija pravilo zavijanja desno ob rdeči luči uvaja po vzoru dobre prakse iz tujine.

Stroka pogreša jasno smer in vizijo

Ljubljana – Predvidoma še pred koncem leta se po vzoru nekaterih tujih držav tudi pri nas obeta novost v semaforiziranih križiščih, saj sprememba zakona o pravilih cestnega prometa predvideva, da bo dovoljeno zavijanje desno, čeprav na semaforju sveti rdeča luč.Novo pravilo, če bo seveda dobilo zeleno luč v državnem zboru v zakonu o varnosti cestnega prometa, določa, da je vozniku ob rdeči luči na semaforju, kateremu je dodan prometni znak za vožnjo desno ob rdeči luči, dovoljena vožnja desno (ob rdeči luči na semaforju), vendar le ob pogoju, da je smer prosta.Na infrastrukturnem ministrstvu pravijo, da Slovenija pravilo zavijanja desno ob rdeči luči uvaja po vzoru dobre prakse iz tujine. »Takšna rešitev se je pojavila že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, kot ukrep za varčevanje z gorivom v času naftne krize, v poznejšem obdobju pa je čedalje bolj prisotna kot okoljski ukrep zmanjševanja emisij, ki so posledica motornega prometa. Rešitev je znana na vseh kontinentih, in ne zgolj v evropskem prostoru, in je različno vključena v nacionalne zakonodaje. Posebej pa moramo opozoriti, da ne gre za splošno prometno ureditev v vseh križiščih, ampak bo uvedba takšne prometne ureditve mogoča izključno na podlagi strokovne odločitve upravljalca,« so pojasnili.Dodatnega opozorila, razen predvidenega prometnega znaka, ni. V križiščih običajno zelena luč za pešce sovpada z zeleno lučjo za zavijanje v desno s ceste, pravokotne na cesto, ki jo prečka pešec. »V primeru predlagane nove prometne ureditve pa bodo ti pešci in kolesarji za prečkanje imeli rdečo luč, torej peščev na prehodu ne bo,« še pojasnjujejo na pristojnem ministrstvu.Voznik bo moral presoditi, ali je pot prosta in če lahko varno zavije desno. V primeru nesreče je določitev odgovornosti odvisna od presoje vsakokratnih okoliščin nastanka prometne nesreče.Kdaj bi sprememba lahko začela veljati tudi v praksi, na ministrstvu težko natančneje ocenijo, a če bo gradivo uvrščeno na oktobrsko sejo državnega zbora, bi bil zakon lahko sprejet še konec tega leta.»Policija podpira ukrepe, ki zagotavljajo večjo pretočnost prometa. Pomembno je, da so ljudje seznanjeni s spremembami predpisa in pod kakšnimi pogoji lahko zavijajo. Pri vožnji morajo biti vozniki osredotočeni na vožnjo in ravnanje drugih udeležencev. Ob upoštevanju vseh dejavnikov je zavijanje voznika v križišču kljub rdeči luči na semaforju tudi varno,« so nam sporočili z generalne policijske uprave.Robert Štaba, podpredsednik Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč (FEVR), pravi, da pri spremembi zakonodaje, ki vpliva na prometno varnost, pogreša dolgoročno smer, jasne in merljive cilje, strokovne argumente, uveljavljene in učinkovite ter znane ukrepe, rešitve in primere dobrih praks držav Evropske unije (EU), ki se dolgoročno in načrtno spopadajo s sistemskim zmanjševanjem najpogostejših vzrokov za nastanek prometnih nesreč ali najhujših posledic.Iz izkušenj, tako Štaba, so na nivoju EU praviloma pri spremembi tovrstne zakonodaje poleg državnih organov vključeni sogovorniki iz različnih strok, od fakultet, inštitutov, avtoklubov, organizacije za pomoč žrtvam prometnih nesreč, predstavniki različnih zainteresiranih javnosti. »Pri nas je to največkrat odvisno od trenutno vladajoče politike, ministra osebno, kar pa nedvomno ni dobra sistemska popotnica za napredek.«Ali so jih na ministrstvu povabili k razpravi oziroma vprašali za mnenje, pa sogovornik pravi: »Ne vem, koga in katere predstavnike organizacij je pristojni minister povabil v razpravo, z nami, predstavniki žrtev prometnih nesreč, se do zdaj še ni pogovarjal. Verjamem, da ima v tem času po vsej verjetnosti obilico pomembnejšega dela in da ta trenutek tudi še pride.«