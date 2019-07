Kmalu znano, kdo bo vodil ljubljanski UKC 

Razpisna komisija Sveta ljubljanskega kliničnega centra je prejela sedem prijav za mesto generalnega direktorja UKC Ljubljana. Po pregledu prispele dokumentacije bo Svet UKC Ljubljana opravil razgovor s petimi kandidati, ki izpolnjujejo formalne pogoje. Nekatere izmed njih so pozvali, naj do razgovora predložijo še manjkajoča dokazila. Razpisna komisija sicer ocenjuje, da so prijave kakovostne, saj se je na razpis prijavilo tudi več kandidatov z izkušnjami z vodenjem javnih zdravstvenih zavodov.»Svet UKC Ljubljana bo s kandidati opravil razgovore v četrtek, 11. julija, in bo predvidoma istega dne odločil o izboru. K odločitvi Sveta mora podati soglasje minister za zdravje. Izjava predsednika sveta je predvidena v četrtek ob 18. uri,« so sporočili iz službe za odnose z javnostjo ljubljanskega kliničnega centra.Po do zdaj znanih informacijah sta se na razpis prijavila nekdanja predsednica zdravniške zbornice Gordana Kalan Živčec in nekdanji župan občine Dobrepolje Janez Pavlin . Mandat generalnega direktorja traja štiri leta, po poteku mandatne dobe pa je generalni direktor lahko znova imenovan na ta položaj.