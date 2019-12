Kmetijska ministrica pripravljena ponuditi odstop

Služba za razvojna sredstva gospodarskega ministrstva v tako imenovani zadevi Sript ugotavlja, da je turistično-gospodarska zbornica zsklenila dve avtorski pogodbi (za 3980 in 3670 evrov bruto). Iz poročil o izvedenih delih, ki jih je objavil portal Požareport, ni razvidna količina opravljenega dela. Prav tako poročila, ki jih je spisala kot dokaz za opravljeno delo, ne vsebujejo strokovnih podlag, metodologij ali podobnih gradiv, ki bi dokazovala njeno avtorsko delo.»Menimo, da ne gre za avtorsko delo Aleksandre Pivec,« so zapisali med drugim. Določene njene tekste so našli objavljene na spletu ali pa se teksti pojavijo tudi pri drugih zunanjih izvajalcih. Ministrstvo bo od zbornice zahtevalo povrnitev denarja, vključno z zamudnimi obrestmi. Poleg tega so oktobra okrožnemu državnemu tožilstvu naznanili sum kaznivih dejanj goljufije, goljufije v škodo EU in ponarejanja listin pri projektu proti zbornici in njeni takratni direktorici, ki jo je upravni odbor medtem že razrešil.Aleksandra Pivec je bila tedaj še državna sekretarka na vladnem uradu za Slovence po svetu. Dogovorjenega dela menda ni v celoti opravila, poleg tega so nanjo leteli očitki, da je bilo delo, ki ga je opravljala še za ZRS Bistra Ptuj, nezdružljivo z opravljanjem ministrske funkcije. O tej problematiki so poslanci spregovorili tudi na skupni seji odborov za kmetijstvo in za gospodarstvo , kjer so poudarili, da so anonimke o ministričinem delu začele krožiti po tem, ko je najavila kandidaturo za predsednico Desusa