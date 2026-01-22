KGZS: Brez jasnih varovalk je Mercosur nesprejemljiv za Slovenijo

Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) podpira odločitev evropskega parlamenta, da sporazum med EU in južnoameriškim trgovinskim blokom Mercosur pošlje v presojo Sodišču EU. Pričakujejo, da bo Slovenija sporazumu nasprotovala, dokler varovalke za kmetijstvo v njem ne bodo jasne, učinkovite in usklajene s kmetijskimi organizacijami.

Sporazum po oceni KGZS predstavlja visoko tveganje za slovensko kmetijstvo, saj med drugim ne upošteva evropskih standardov pridelave, reje in varstva okolja.

Sporazum bi pospešil krčenje pragozdov

»V državah Južne Amerike so dovoljeni hormoni, antibiotiki in fitofarmacevtska sredstva, ki so v EU že desetletja prepovedani, prav tako so bistveno nižji standardi dobrobiti živali in varstva pragozdov,« so med drugim izpostavili v sporočilu za javnost.

Sporazum bi lahko po njihovih opozorilih pospešil tudi krčenje pragozdov ter omogočil uvoz hrane dvomljive kakovosti. »Najbolj bi bili prizadeti sektorji govejega in perutninskega mesa ter medu, posredno pa tudi druge kmetijske panoge,« so dodali.

»Slovensko kmetijstvo je zaradi majhne povprečne velikosti kmetij in velikega deleža območij z omejenimi dejavniki bistveno bolj ranljivo kot kmetijstvo v večini držav EU, zato menimo, da mora Slovenija aktivno in odločno zaščititi svoje kmete ter vztrajati pri spoštovanju enakih standardov pridelave, dobrobiti živali in varstva okolja,« je dejal predsednik KGZS Jože Podgoršek.

FOTO: Leon Vidic

Varovalke za slovenske kmete

Kot so še zapisali na KGZS, je vzpostavitev ustreznih varovalk za slovenske kmete v okviru sporazuma Mercosur ena izmed protestnih zahtev slovenskih kmetov, pri katerih KGZS sodeluje in se jim pridružuje pri morebitnem stopnjevanju protestnih aktivnosti, če do 29. januarja ne bo dosežen dogovor z ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

»KGZS pričakuje, da bo Slovenija z ustreznimi evropskimi in nacionalnimi ukrepi učinkovito zaščitila slovensko kmetijstvo,« so sklenili sporočilo.