Kmetijsko ministrstvo zagotavlja, da preskrba s hrano ni motena

Ministrica za kmetijstvo v odstopu Aleksandra Pivec zagotavlja, da preskrba s prehranskimi izdelki v naši državi zaradi zaprtja italijanskih meja, od koder Slovenija uvaža veliko hrane, ni ovirana. Na voljo so blagovne rezerve, na ministrstvu pa pripravljajo tudi podlage za njihovo okrepitev; ena od teh je predelava neprodanega svežega mleka, namenjenega izvozu v Italijo, v mleko v prahu.



Nekateri predelovalci mleka, ki izvažajo sveže mleko v Italijo, so se zaradi italijanskega zaprtja mej s Slovenijo znašli v težavah. Na ministrstvu za kmetijstvo jim obljubljajo pomoč v okviru ukrepa de minimis (državna pomoč podjetjem v majhnih zneskih), napovedujejo tudi dvig zgornjega praga te pomoči, da bi jo lahko dobili tudi tisti predelovalci, ki so blizu praga ali so ga že presegli.



Podlage za možnost izplačila državne pomoči bodo na ministrstvu pripravili v prihodnjih dneh, je povedala Pivčeva. Dodala je, da se dogovarjajo tudi o podaljšanju določenih subvencijskih shem, katerih izvajanje bo zaradi posledic razglasitve epidemije koronavirusa v Italiji moteno, ter ali je mogoče kakšen razpis izvesti hitreje kot po predvideni časovnici.

Na voljo tudi posojila za zagotovitev likvidnosti

Predelovalci mleka se bodo lahko potegovali tudi za finančno pomoč v okviru ukrepov v višini skoraj milijardo evrov, ki jih je za blažitev posledic koronavirusa pripravilo ministrstvo za gospodarstvo. Gre predvsem za posojila za zagotovitev likvidnosti poslovanja, je pojasnila Pivčeva.

Izpad tretjine izvoza mleka

Slovenija v Italijo izvozi okoli 160 milijonov litrov mleka letno oziroma 450.000 litrov svežega mleka na dan. Zaprtje mej z Italijo bo povzročilo izpad tretjine vsega izvoza mleka. Za neprodano mleko načrtujejo takojšnjo predelavo v mleko v prahu. Zmogljivosti za takšno predelavo imajo v Pomurskih mlekarnah, kjer lahko predelajo 100.000 litrov mleka na dan. Z mlekom v prahu bi lahko okrepili blagovne rezerve, meni Pivčeva.

Težav z uvozom svežega sadja in zelenjave še ni

Potrošnike Pivčeva poziva, naj posegajo po slovenskih prehranskih izdelkih, nosilce živilske dejavnosti pa, naj iščejo dobavitelje znotraj meja Slovenije. S tem bo zagotovljeno nemoteno delovanje verige preskrbe s hrano.



Če bo zapora na slovensko-italijanski meji trajala dlje, bi lahko vplivala tudi na izvoz mesa in mesnih izdelkov. Veliko večja težava pa bi se lahko pojavila, če bi za dlje časa zastal uvoz živil iz Italije, od koder dobivamo predvsem veliko svežega sadja in zelenjave. Ministrica je od trgovske zbornice dobila zagotovilo, da težav za zdaj še ni.