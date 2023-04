Kmetijstvo in ohranjanje narave nista nezdružljivi

V nadaljevanju preberite:

Kmetijske organizacije s sindikatom kmetov na čelu so pred poslopjem državnega zbora priredile drugi protestni shod v mesecu dni. Več tisoč udeležencev iz vseh delov države ter okoli 1500 traktoristov je z zastavami, transparenti, žvižganjem in hupanjem izrazilo nezadovoljstvo zaradi zaostritev okoljskih in nekaterih drugih zahtev kmetovanja.

Stanovske organizacije kmetov so že na prvih protestih 24. marca pripravile več zahtev do vlade in jih tokrat ponovno predale predsedniku vlade, predsednici državnega zbora in ministrici za kmetijstvo. Preverili smo, katere od najpomembnejših so realne oziroma upravičene in koliko so uresničljive.