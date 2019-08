Kmetijstvo: kje smo in kam gremo

Resolucija razvoja kmetijstva za obdobje 2021–2027, ki smo jo dobili letos, je všečen dokument, ki zajema strateške usmeritve kmetijstva in gozdarstva za vsa ključna področja, od kakovosti hrane, konkurenčnosti in generacijske pomladitve do ohranjanja naravnih virov. Kako bo pretopljena v resničnost, pa bo pokazal šele strateški načrt, ki mora biti nared prihodnje leto. Ta bo konkretneje določil, za katere ukrepe bo namenjen denar iz evropskega proračuna, ki bo na voljo za kmetijstvo. Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU bo tega denarja precej manj kot v zdajšnjem petletnem finančnem obdobju; za prvi steber ...