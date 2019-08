FOTO:Kmetje v Velikih Laščah zahtevali odstop okoljskega ministra

FOTO: Blaž Samec/Delo

Poziv k odstopu je neutemeljen



Odziv ministra Simona Zajca: Težave so nastale v zadnjih treh letih, ker je sodišče ustavljalo odloke Ministrstva o rednem odstrelu in s tem porušilo do tedaj učinkovito upravljanje države z medvedom in volkom. Razumem kmete, da niso zadovoljni s hitrostjo interventnega odstrela. Za optimizacijo izvajanja zakona bomo v tem tednu za skupno mizo zbrali izvajalce zakona (Zavod za gozdove, Zavod za varstvo narave, Lovska zveza, kmetijski svetovalci). Od delovne skupine pričakujem, da bo sproti razrešila težave, ki se pojavljajo na terenu in pripravila rešitve za hitrejši odstrel volkov, ter da bomo določili število, ki še zagotavlja, da lahko vsi mirno živijo in delajo. Resnosti problematike se zavedam, poudarjam pa, da bodo vse moje aktivnosti pri razreševanju problematike še naprej v okviru zakonskih možnosti.

Varuh daje prednost človeškim življenjem



Peter Svetina, varuh človekovih pravic, je pred današnjim protestom pozval okoljsko in kmetijsko ministrstvo k skupnemu reševanju problematike in zaščiti človeških življenj. Tem daje prednost pred življenji živali.



Dozdajšnje reševanje je po njegovih besedah še en primer težav na ravni medresorskega (ne)sodelovanja, ki v praksi pogosto pomeni nepotrebno zavlačevanje ali celo blokado postopkov sprejemanja odločitev in neredko hromi učinkovito odzivanje države na probleme ljudi.

Kmetje so protestirali že aprila. Pred ministrstvom za okolje so napovedali morebitno ustanovitev kmečke varde.

Velike Lašče – Sindikat kmetov je na današnjem protestnem shodu, ki se je pričel ob 10. uri, zahteval odstop okoljskega ministra. Očitajo mu, da je objektivno odgovoren za zdajšnje vsakodnevne napade volkov.V Velikih Laščah se je zbralo približno sto ljudi. Predsednik sindikataje v osrednjem nagovoru zahteval, naj se volkove odlovi ali odstreli, populacijo pa ohrani v ograjenih kompleksih znotraj državnih gozdov.Po njegovih besedah je država dolžna poskrbeti za »svoje zveri«, da ne delajo škode kmetom, na območjih z zvermi pa naj ljudem zaradi nižje kakovosti življenja nameni davčne olajšave in razvojne spodbude. Sindikat je v protestno peticijo, pod katero je začel zbirati podpise, vnesel tudi poziv k odstopu okoljskega ministra.Medved je napovedal, da bodo s protesti nadaljevali vse do uresničitve njihovih zahtev. Tako bodo čez teden dni organizirali shod v Ilirski Bistrici, čez 14 dni v Gornji Radgoni, še teden dni kasneje pa bodo, če bo treba, prišli v Ljubljano pred državni zbor. Izrazil je prepričanje, da bodo protesti le še pridobivali na množičnosti.Prav tako zahtevajo odlov ali odstrel volkov ter davčne olajšave in razvojne spodbude za območja, kjer so trenutno naseljene zveri. Nasprotujejo pa temu, da bi celotno podeželje morali ograditi pred zvermi, saj so prepričani, da mora država poskrbeti, da ti ne delajo škode, tako kot so sami dolžni poskrbeti, da njihova živina ne povzroča škode sosedom.Podpredsednik sindikataje ocenil, da njihova dosedanja opozorila vladi in stroki o prepočasnem izvajanju zakona o interventnem odvzemu medveda in volka iz narave niso zalegla.Neustrezno izvajanje zakona je po njegovih besedah krivo, da se napadi zveri še vedno in vse pogosteje pojavljajo, pri tem pa nastaja velika škoda. Podobno kot drugi govorci je izrazil pričakovanje, da bodo odgovorni našli prave rešitve, predvsem pa hitreje izvajali tisto, kar jim že zdaj omogoča interventni zakon.»Zveri so za v divjino in ne za v vasi. Del stroke, ki je z napačnimi ukrepi povzročil zdajšnje stanje, pri tem pa na veliko zaslužil, naj se čim prej umakne in da besedo resničnim strokovnjakom,« je pozval Žveglič. Po njegovi oceni vladni ukrepi niso le prepozni, ampak tudi premalo konkretni in odločni ter so za kmete žaljivi.K udeležbi na shodu pod sloganom Slovenija ne bo zverinjak so pozivali vse, ki so prizadeti zaradi napadov zveri in si želijo ohraniti poseljeno podeželje. Avtobusne prevoze do tja so organizirali z vseh koncev države, povabili so tudi okoljskega ministra, a se je ta zaradi dopusta opravičil, medtem ko je kmetijska ministricaprišla v spremstvu svojega državnega sekretarja. Po protestu je na twitterju zapisala, da se strinja, »da je treba vprašanje napadov zveri prepustiti stroki, a ko stroka sprejme odločitev, naj je ne ustavljajo tisti, ki niso del uradno priznane stroke in ki zavirajo strokovno uravnavanje števila zveri«.Podporo shodu, nekateri pa tudi udeležbo na njem, so napovedali v kmetijsko-gozdarski zbornici ter delu politike. Prišla je poslanka NSi, politiki iz vrst SDS, med njimi predsednik odbora za kmetijstvo, in neparlamentarne SLS, denimo evropski poslanecin strankin predsednik. V SLS so napovedali, da bodo v primeru volčjega napada na človeka zahtevali kazensko in materialno odgovornost okoljskega ministra Zajca.Včeraj ga je državni svetnik kazensko ovadil zaradi nevestnega dela v službi. Ovadil je tudi premiera, ki je včeraj za STA dejal, da je ovadba popolnoma neutemeljena, saj vlada aktivno rešuje nastale težave.Komisiji državnega sveta sta sicer v četrtek oblikovali predloge za umiritev nastale situacije, še zlasti sta se osredotočili na potrebo po hitrejšem izvajanju interventnega zakona o odvzemu medvedov in volkov iz narave