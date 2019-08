Kmetje k Šarcu zaradi problematike napadov volkov 

Sindikat je doslej izvedel en protest, za minulo soboto napovedanega pa so prestavili za teden dni. FOTO: Blažž Samec/Delo

Predsednik vladese bo danes sestal s predstavniki Sindikata kmetov Slovenije, ki se je zaradi vse pogostejših napadov volkov na rejne živali podal v organizacijo serije protestov. Sindikat opozarja na prepočasno izvajanje zakona o interventnem odvzemu medveda in volka, zahteva tudi odstop okoljskega ministraSestanka pri Šarcu se bo udeležila tudi ministrica za kmetijstvo, ki je skupaj z Zajcem pripravila interventni zakon, potem ko je izvajanje rednega odvzema preprečilo upravno sodišče. V času nerednega odvzema - odstrel volkov se zaradi pritožb nevladnikov na sodišču že večkrat ni izvajal - sta se namreč populaciji medveda in volka prenamnožili in razširili tudi prostorsko, posledično se povečujejo škode. V državi je po ocenah okoli 1000 medvedov in 80 volkov , interventni zakon predvideva odvzem 175 medvedov (še 25 medvedov pa so predvidene izgube iz drugih vzrokov) in 11 volkov iz narave. Lovci so doslej uspeli odstreliti okoli 80 medvedov, ne pa tudi volkov, za katerega veljajo posebni pogoji. Ključni deležniki, med njimi predstavniki zavoda za gozdove , zavoda za varstvo narave, lovske zveze in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ne pa tudi sindikata kmetov, ki je udeležbo odpovedal, so prejšnji teden z ministrom Zajcem dorekli spremembe postopka za lažji odstrel volkov tako po zakonu kot izrednih odločbah.Odpadla je ovira v zakonu preveč ozko določenega območja odstrela, doslej so lovci lahko to storili le na pašnikih ali v njihovi neposredni bližini. Poleg tega se spreminja sistem izdajanja odločb o izrednem odstrelu volkov na območjih, kjer ga doslej ni bilo in ni zajeto v zakon, a tam prihaja do napadov - agencija za okolje bo lahko ob vsaki prijavi škode po volku sama začela postopek za izredni odstrel, še vedno pa bosta morala dati mnenje zavoda za gozdove in za varstvo narave.Sindikat je doslej izvedel en protest, za minulo soboto napovedanega pa so prestavili za teden dni. Za prestavitev so se odločili, da bi vlada dobila še nekaj časa za vzpostavitev pogojev in dejanski začetek odstrela volkov, premier pa za razmislek o odgovornosti Zajca. Zajc je sicer očitke že večkrat zavrnil in pozive k odstopu označil za neutemeljene.