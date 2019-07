Kmetje zahtevajo dostop do svojih parcel

Velike Lašče – V občini Velike Lašče so zgroženi, ker bodo z ukinitvijo sedmih od osmih nivojskih prehodov na železniški progi Grosuplje–Kočevje nekateri lastniki gozdov ostali brez dostopa do svojega gozda. Poleg tega je edini prehod, ki bi ostal, »slepa ulica«, saj nima povezave z nobeno gozdno cesto, ki jo uporabljajo velikolaški lastniki gozdov.



Pred skoraj desetimi leti je takratni velikolaški župan Anton Zakrajšek z direkcijo za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo in Slovenskimi železnicami podpisal sporazum o medsebojnih obveznostih pri ukinitvi in ureditvi nivojskih prehodov na področju občine Velike Lašče na regionalni železniški progi Grosuplje–Kočevje. Po takratnem sporazumu bi na območju občine Velike Lašče imeli dva prehoda čez železniške tire, šest pa bi jih ukinili. Leta 2015 je sklenil dodatni dogovor, opozarja občinski svetnik Matjaž Gruden: »Popolnoma samovoljno in brez sklepa občinskega sveta je Zakrajšek podpisal ukinitev še dodatnega prehoda z oznako km 20+579,46 v zamenjavo za obnovo mostu v Retjah.«

Glavna cesta ne more biti alternativa

Poleg tega da je obnova mostu precej cenejša kot ureditev prehoda čez progo, je osnovni problem to, da zdaj nekateri lastniki gozdov iz Velikih Lašč nimajo več dostopa do svojih gozdov. Povezava po glavni cesti ne more biti ustrezna alternativa, pravi Matjaž Gruden: »Glavna cesta ima omejitve traktorskega prometa ob nedeljah in praznikih, v času turistične sezone pa tudi ob sobotah.« Glavna cesta je že zdaj prometno preobremenjena, po zaprtju prehodov čez železniško progo pa bodo po njej vozili še počasni traktorji, pravi Matjaž Gruden: »Na celotnem odseku Velike Lašče–Retje je neprekinjena črta in je tako onemogočeno prehitevanje počasnih vozil, kar je ob izjemni prometni obremenitvi te ceste z dodatnim traktorskim prometom varnostno še bolj problematično.«

O zapornicah se država noče pogovarjati

Novo vodstvo občine Velike Lašče z županom Tadejem Malovrhom na čelu je podprlo prebivalce in predlagalo nov dogovor, vendar pri tem ni bilo uspešno. »Po našem posredovanju se deležniki niso več želeli pogovarjati o drugačnih rešitvah,« pravi župan Velikih Lašč Tadej Malovrh. Predlagali so dve rešitvi: da bi nivojski prehod v km 20+579,46 ohranili in ustrezno zavarovali z avtomatskimi zapornicami, kot je bilo tudi opredeljeno v izhodiščnem sporazumu. Po drugem predlogu pa bi prehod čez železniško progo v km 20+579,46 ohranili ter ga zavarovali z zaklenjenimi zapornicami in opozorilnim znakom z utripajočimi lučmi ob prehodih vlakov. Pred zapornicami bi postavili obvestilno tablo z voznim redom vlakov, ključe za zapornice pa bi imeli le lastniki gozdov, ki bi jim dovoljenje izdala občina Velike Lašče. A na občini Velike Lašče opozarjajo, da za njihove predloge na ravni države »ni sogovornikov«.