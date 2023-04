Kmetje zahtevajo umik uredbe o Naturi 2000 in predloga o nadzoru živali

Kmetijske organizacije so po torkovem protestnem shodu na politični vrh naslovile zahtevi za takojšen umik uredbe o programu upravljanja območij Nature 2000 in predloga novele zakona o zaščiti živali v delu, ki se nanaša na spremembo nadzora rejnih živali. Če to ne bo izpolnjeno, bodo nadaljevale protestne aktivnosti.

»Zahtevamo, da se predlog zakona in uredba umakneta ter da nam posamezni resorji v roku 14 dni pošljejo smiselne rešitve za ostale naše zahteve,« so danes sporočili iz Sindikata kmetov Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Zveze slovenske podeželske mladine in Zveze kmetic Slovenije.

Te zahteve so v sredo naslovili na predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič, predsednika vlade Roberta Goloba, poslansko skupino SD, ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana ter na ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ireno Šinko, so dodali.

Organizacije zahtevajo predloge, ki vsebujejo uporabne in izvedljive rešitve, so navedli. »Predlogi o prehodnih obdobjih za nas niso sprejemljivi. Ne sprejemamo rešitev, za katere si ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prizadeva, ne pride pa do dejanj, ne sprejemamo navedb ministrstva za finance, ki se je na zahteve odzvalo s pojasnili, zakaj predlogov ne podpira. Ministrstvo za naravne vire pa je poslalo predloge, ki predvidevajo nadaljevanje uredbe, ni pa podalo niti rešitev za območja občutljivega trajnega travinja,« so zapisali.

V torek je pred poslopjem DZ v središču Ljubljane potekal drugi protestni shod kmetov v zadnjem mesecu dni. Po oceni predsednika sindikata kmetov Antona Medveda je na njem sodelovalo več kot 1500 traktorjev in več tisoč ljudi. Kmetje zahtevajo, da se zmanjša območja Nature 2000, da se kmetov ne obremenjuje z novimi davki, da so ukrepi jasni in administrativno nezahtevni, da se neposredna plačila uskladi z inflacijo, da se zmanjša populacija zveri in divjadi, da se uredi zaščita najboljših kmetijskih zemljišč ter zavrne uredba o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev.

Vlada je po navedbah ministrice Šinko prejšnji četrtek predstavnikom kmetov poslala odgovor na njihove zahteve. Ker gre za obsežno gradivo, so po njenih besedah predlagali, da bi se na pogajanjih ponovno sešli po praznikih.

Torkov protest kmetov v Ljubljani. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Glede Nature 2000 predlagajo, da bi se letos režim tam izvajal prostovoljno, glede trajnega travinja bi individualno pregledali, na katerih območjih bi lahko morda spremenili rabo, trajna travinja pa bi se nadomestilo kje drugje, je povedala. Da s kmetijskim ministrstvom iščejo rešitve za postavljene zahteve kmetov, so zatrdili tudi na ministrstvu za naravne vire in prostor.