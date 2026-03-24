Višje cene, manj gneče: dizla še vedno ni dovolj, kmetje pričakujejo pomoč

Stanje na bencinskih servisih se po sedanjem zvišanju cen pogonskih goriv počasi izboljšuje, čeprav povpraševanje ostaja povečano. Trgovci sicer poudarjajo, da bo normalizacija razmer trajala kar nekaj časa.

Kot so za STA pojasnili v družbi Mol & Ina, se stanje začenja izboljševati. Povpraševanje sicer ostaja povečano, zato bo trajalo kar nekaj časa, preden se bodo razmere normalizirale, so povedali. Zagotovili so, da si še naprej prizadevajo za čim boljšo preskrbo prodajnih mest z gorivom.

Dizla še vedno ni dovolj

V družbi Shell Adria na običajnih bencinskih servisih zaznavajo precejšen upad povpraševanja, na samopostrežnih črpalkah za tovorna vozila, na katerih gorivo prodajajo pravnim osebam, se povpraševanje zaradi vladne omejitve točenja goriva ni zmanjšalo.

Za STA so navedli, da nekatere črpalke ostajajo brez dizelskega goriva, saj ga prednostno namenjajo preskrbi tovornih vozil. Še naprej se bodo trudili za čim manj motenj, so dodali.

STA se je z vprašanji obrnila tudi na Petrol, odgovore še čaka. Po podatkih s spletne strani kjejegorivo.si se težave s preskrbo še naprej pojavljajo na številnih Petrolovih črpalkah. Največji trgovec z naftnimi derivati v državi je za danes ob 14. uri sklical posebno novinarsko konferenco o aktualnem dogajanju na trgu naftnih derivatov.

Vlada je zaradi pomanjkanja goriva od Petrola v minulih dneh zahtevala ukrepanje, ministrstvu za notranje zadeve pa naložila, da preveri podajo naznanila vodstva družbe organom pregona. Stanje na črpalkah so preverili tudi tržni inšpektorji, a njihove ugotovitve še niso znane.

Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest so se opolnoči kljub znižanju dajatev precej zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 11,5 centa na 1,581 evra, liter dizelskega goriva za 16,8 centa na 1,696 evra in liter kurilnega olja za 18,3 centa na 1,342 evra. Cene bodo po novem veljale le teden dni, je odločila vlada.

Poleg tega je z nedeljo začasno omejila točenje goriva na črpalkah. Na posamezni črpalki je dnevno omejeno na 50 litrov za fizično osebo ter 200 litrov za pravno osebo in fizično osebo, ki opravlja dejavnost, vključno s kmetijsko. Omejitve bodo veljale do preklica.

Na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah medtem cene pogonskih goriv od petka niso več regulirane. Na nekaterih Petrolovih črpalkah je liter dizla danes okoli 12. ure stal tudi več kot dva evra, na Molovih so bile cene nižje.

Kmetje zahtevajo pomoč

Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) zaradi podražitev goriva pričakujejo državno pomoč za kmetijski sektor. Razmere so po njihovi oceni primerljive ali celo slabše kot leta 2022 po napadu Rusije na Ukrajino. Ob tem se sprašujejo, ali je to, da se je v zadnjem času najbolj podražila prav kmetijska nafta, res naključje.

Glede na izjave predstavnikov vlade, ki so napovedovali podražitev goriv za približno 12 centov, je bila sedanja večja podražitev veliko presenečenje, je v izjavi za medije v Ljubljani dejal predsednik KGZS Jože Podgoršek.

Razmere so po ocenah primerljive ali celo slabše kot leta 2022, ko je država kmetom pomagala z enostavno pomočjo na hektar površin.

»Od 25. januarja letos se je kmetijska nafta podražila za 33 odstotkov. Bencin se je v istem obdobju podražil zgolj za 14 odstotkov, dizel pa zgolj za 20 odstotkov. Sprašujemo se, ali je to naključje ali gre znova za napad na slovenskega kmeta,« je dejal.

Opozoril je, da se zaradi dražjih energentov zvišujejo tudi drugi stroški. Izpostavil je gnojila, ki so se podražila tudi za več kot 40 odstotkov, nekatera mešana gnojila pa so vse težje dobavljiva.

»Hkrati se odkupne cene znižujejo,« je poudaril. Povprečna odkupna cena mleka se je od oktobra lani do danes po njegovih besedah znižala za četrtino, povprečna odkupna cena prašičjega mesa pa je že pol leta rekordno nizka.

Od vlade zato pričakujejo državno pomoč. »Menimo, da so razmere zelo primerljive – morda celo že slabše – kot leta 2022, ko je vlada kmetom pomagala z državno pomočjo. Takrat je to storila na dokaj enostaven način, in sicer na hektar travnikov, njiv in trajnih nasadov,« je povedal.

Poleg neposredne finančne pomoči bi ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kmetom lahko pomagalo s pospešenimi izplačili sredstev v skupni kmetijski politiki, predlagajo v zbornici.

Poleg visokih cen so kmete prizadele tudi motnje v preskrbi s kmetijsko nafto. Na KGZS so pristojne k reševanju te težave pozvali večkrat, v ponedeljek so napovedali tudi zbiranje podatkov s terena o konkretnih potrebah po gorivu. Kot je pojasnil Podgoršek, se stem še ukvarjajo, je pa že jasno, da bodo višje cene zmanjšale povpraševanje po kmetijski nafti.