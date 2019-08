Kmetov na sestanku ne bo, ker okoljskemu ministru ne želijo daljšati mandata

Ljubljana – Na okoljskem ministrstvu so za popoldne sklicali delovni sestanek, na katerem bodo iskali rešitve za hitrejše in učinkovitejše izvajanje zakona o interventnem odvzemu medvedov in volkov iz narave. Tudi zadnji dnevi namreč niso minili brez napadov na drobnico. V soboto ponoči je volk na planini Starijski vrh pokončal vsaj deset ovac, že dopoldne pa so kmetje, zbrani v sindikatu, v Velikih Laščah organizirali protestni shod, na katerem so hoteli opozoriti na nakopičene težave zaradi poseganja volkov na njihova »dvorišča«. Hkrati so zahtevali odstop okoljskega ministra Simona Zajca Sestanek bo minil brez njihovih predstavnikov, saj menijo, da je zanj prepozno. »Tak sestanek bi bil nujen v času sprejemanja zakona, saj bi lahko z našimi predlogi sprejeli vsebino, ki bi omogočala takojšnjo izvedbo interventnega odstrela ali odlova. Današnji sestanek pa je namenjen predvsem podaljšanju kariere pristojnega in odgovornega ministra,« so zapisali v sindikatu kmetov. Še vedno pričakujejo njegov odhod in že vabijo na nov protest, ki bo ta konec tedna v Jelšanah.Za skupno mizo bodo tako sedli le minister, državni sekretar kmetijskega ministrstva, predstavniki zavodov za gozdove in za varstvo narave, agencije za okolje, lovske zveze in kmetijsko-gospodarske zbornice. Po končanem srečanju bodo o svojih sklepih obvestili javnost.