Sluga napoveduje nadzor na policiji, Mahnič odgovarja

Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) bo opravila nadzor na policiji v zvezi s podatki, predanimi tožilstvu, v zadevi Black Cube, je v izjavi za medije napovedala predsednica Knovsa Janja Sluga. Za to so se odločili zaradi špekulacij nekaterih članov Knovsa in drugih v zvezi z dokazi v tej aferi, je dejala Sluga.

Pojasnila je, da je Knovs na današnjem nadaljevanju prve redne seje obravnaval poročila služb o prikritih preiskovalnih ukrepih za lansko leto, obravnavali pa so tudi načrt dela za leto 2026. Kot je poudarila, dokumenti niso »vsebovali ničesar posebnega, nič takega, kar bi posebej izstopalo in o čemer bi bilo treba posebej obveščati«.

Pri tem je poudarila, da so se v izjavah nekaterih članov Knovsa, v nekaterih medijih in v izjavah drugih pojavile manipulacije oziroma špekulacije v zvezi z afero Black Cube in dokazi, predanimi tožilstvu. Kot je dejala, se je odločila, da v zvezi s tem opravijo nadzor na policiji, »da ta manipulacija, ki je zakrožila, ne ostane in ne obvisi v javnosti«.

Nekateri dolgoletni člani Knovsa po besedah Sluge vedo, da »manipulacij, ki so jih izrekli v svojih razpravah ali v izjavah, ne morem in ne smem zanikati, ne da bi tudi sama izdala tajnost podatkov«. Zato Sluga tudi verjame, da so bile te izjave izrečene načrtno.

Sluga danes ni izpostavljala imen, je pa v torek poslancu SDS Žanu Mahniču očitala zlorabo pooblastil, kršitev zakona in poslovnika, ko je na seji DZ razpravljal o podatkih, s katerimi naj bi se seznanil na seji Knovsa.

Mahnič je namreč na izredni seji DZ spregovoril o aferi Black Cube in med drugim dejal, da ni »niti enega dokaza, in to smo tisti, ki smo bili včeraj (v sredo, op. p.) na komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, slišali, da je te posnetke posnela agencija Black Cube«.

Mahnič: Janja Sluga bo zelo razočarana

Mahnič se je hitro odzval in vztraja, da pri razpravljanju o aferi Black Cube ni šlo »za nobeno izdajanje kakršnihkoli tajnih podatkov«. Kot je dejal v izjavi za medije v DZ, obisk posameznikov, povezanih z Black Cube, na sedežu SDS, še ni dokaz, da je Black Cube snemal osebe, ki »so se hvalili s korupcijo v Sloveniji«.

Žan Mahnič. Znanstveni in tehnični odbor. Ljubljana, 12. oktober 2025 Foto Leon Vidic/delo

»Če Sova nima ničesar, seveda ne moreš nobenega tajnega podatka izdati,« je dejal Mahnič. »Drugo bi bilo, če bi rekel, da ima Sova to, to in to konkretno zadevo. To bi bila izdaja tajnega podatka,« je povedal.

Dejal je še, da se nadzora Knovsa veseli, saj bo »Janja Sluga zelo razočarana«. Pozval jo je, naj se odpravijo na Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo (Sova), da pogledajo, »kaj imajo oziroma bolje rečeno, česa tam nimajo«.

Napovedal je, da bo direktorja Sove pozval, naj z vsega, kar se tiče Black Cube, umakne stopnjo tajno, zdaj že nekdanjemu direktorju Sove Jošku Kadivniku pa je očital, da je »bil glavni piarovec Roberta Goloba zadnji teden volilne kampanje«.