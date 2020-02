Knovs nenapovedano opravil nadzor na NPU, Črnčec zanikal vzpostavitev vohunske mreže

Žan Mahnič FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Knovs tudi pri direktorici policije



V SD se počutijo varne

Črnčec obtožbe zanika

Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Damir Črnčec je v odzivu preko odvetniške družbe zanikal poročanje nekaterih medijev, da je vzpostavil vohunsko mrežo, preko katere naj bi izvajal pritiske na člane in vodstva strank, ki se pogajajo o morebitni novi koaliciji.



»Damir Črnčec ni nikoli vzpostavil nobene vohunske mreže za zasledovanje in zbiranje podatkov o politikih SMC, DeSUS in SAB ali njihovih družinskih članih ter bližnjih sorodnikih, oziroma sploh nikakršne vohunske mreže. Nikakor ne drži, da naj bi si Damir Črnčec podredil policijo in obveščevalne službe ter da naj bi izkoristil svoje pretekle vodstvene položaje. Damir Črnčec ne deluje po navodilih Marjana Šarca, se ne vmešava (in se nikoli ni vmešaval) in ne zlorablja državnih institucij,« so v odzivu na članek, objavljen na spletnem portalu Demokracije, v imenu Črnčeca sporočili iz Odvetniške družbe Pirc Musar & Lemut Strle.

Policija: Nismo dislocirana enota kateregakoli politika ali organizacije

Na generalni policijski upravi so zavrnili trditve, da naj bi nekateri kriminalisti po navodilih iz kabineta predsednika vlade preverjali nekatere strankarske funkcionarje. Kot so zapisali, niso dislocirana enota kateregakoli politika ali katerekoli politične organizacije, da bi izvrševali njihova naročila.



»Vsestransko preverjanje oseb iz političnih razlogov ni zakonsko ali kako drugače opredeljena naloga policije. V policiji ne preiskujemo seznama politikov in njihovih sorodnikov na podlagi nekega naročila, v kriminalistični policiji ni zaupnikov, ki bi izvajali operativne naloge po naročilu kateregakoli politika, in zbiranje uporabnih informacij ni naloga policije,« je policija zatrdila v odzivu. Kot so zapisali, je ravnanje s podatki in dokumenti v policiji sledljivo.



Trenutno dogajanje vidijo kot posledico »trenutnega časa, v katerem prihaja do medsebojnih obtoževanj različnih vpletenih strani v različnih medijih, ki za doseganje svojih ciljev izkrivljeno prikazujejo delo policije – kriminalistične policije in celo odprte predkazenske postopke«.



»V razpravo želijo vplesti tudi policijo in pri tem delujejo po načelu – cilj opravičuje sredstvo –, zato diskreditirajo določene enote, vodstvo in posameznike znotraj organizacije, vse s ciljem vplivanja na delo policije,« so opozorili.



Prepričani so, da ima medijska gonja, ki so je v zadnjem tednu dni deležni vodstvo policije, Nacionalni preiskovalni urad (NPU) in vodstvo Uprave kriminalistične policije za cilj destabilizacijo kriminalistične policije, zmanjšanje učinkovitosti njenega delovanja in posredno vplivanje na njeno delo v konkretnih predkazenskih postopkih. A v policiji zatrjujejo, da delo nemoteno poteka, »brez kakršnegakoli 'tihega upora', ki je samo ena od objavljenih lažnih novic«.

Kot je za STA povedal poslanec SDS in podpredsednik komisije, so na Nacionalnem preiskovalnem uradu preiskovali sum pritiskov na člane in vodstva strank, ki se pogajajo o morebitni novi koaliciji.NPU so obiskali trije člani Knovsa, poleg Mahniča še(SDS) in(DeSUS). Po koncu nadzora je Mahnič za STA pojasnil, da so opravili nadzor zaradi suma zlorabe obveščevalnih in varnostnih služb s strani predsednika vladein njegovega državnega sekretarja»z namenom vplivanja, groženj in tudi izsiljevanja poslancev in vodstev strank bodoče potencialne koalicije«. Po besedah Mahniča se v zadnjih dneh vse več govori o pritiskih in da naj bi na posameznike pritiskali tudi s podatki, ki jih ima policija o njihovi preteklosti in preteklosti njihovih sorodnikov.Spletni portal Požareport je namreč poročal, da naj bi Šarčev kabinet prek Črnčeca določenim kriminalistom znotraj Generalne policijske uprave »dostavil seznam ljudi, ki jih je treba informativno obdelati«.Po informacijah portala naj bi bile glavne tarče posamezniki iz prijateljskega kroga gospodarskega ministra in prvaka SMC, poslanci SMC, poslanci stranke DeSUS in tudi SAB. Tako naj bi se kriminalisti pospešeno ukvarjali s privatizacijo Term Olimia in zbirali informacije o drugih prekrških omenjenih funkcionarjev in njihovih družinskih članov.Po podatkih Kanala A so se člani Knovsa danes poldrugo uro pogovarjali z generalno direktorico policije. Kot je za STA povedal Mahnič, nadzora niso mogli opraviti v celoti, ker da ga je Bobnarjeva blokirala. »Želeli smo pregledati, kdo od zaposlenih je morebiti v zadnjih dneh oziroma tednih pregledoval evidence določenih poslancev oziroma politikov, vendar nam tega ni želela omogočiti,« je pojasnil.Na podlagi tega, kar so člani Knovsa videli in slišali, pa ne morejo ovreči suma, da se to dejansko počne. Po besedah Mahniča je tudi Bobnarjeva dejala, da tega, kar se poroča, ne more ne ovreči ne potrditi. Z ostalimi člani Knovsa se bodo o tem, kako naprej, pogovorili najverjetneje v sredo.»Zlorab obveščevalno-varnostnih služb je bilo dovolj. Meja bi morala biti postavljena že davno. To, kar se trenutno počne, da se posameznikom grozi, če bodo glasovali po svoji vesti v DZ, presega vse meje,« je bil jasen poslanec.Na Generalni policijski upravi so za STA pojasnili le, da lahko o delu parlamentarne komisije komunicira le komisija.Vodja poslanske skupine SDje zgodbo, ki jo je prebral v medijih, danes v izjavi v DZ pospremil z besedami, da če drži en odstotek, je to zaskrbljujoče, a da se sam vseeno v tej državi počuti varnega in svobodnega.