Preblič in Šarec obsodila Webrov poziv glede kazenskega pregona članov NSi

Evropska poslanca Vladimir Prebilič (Zeleni) in Marjan Šarec (Renew/Svoboda) sta bila kritična do vodje politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP) Manfreda Webra, ki je v torek pozval Evropsko komisijo, naj preuči kazenski pregon članov NSi. Poslanca menita, da gre za vmešavanje v delo slovenskih organov in politični pritisk nanje. Pismo Webru in poslanki Leni Düpont (EPP) je ob Šarcu podpisala tudi poslanka Irena Joveva (Renew/Svoboda).

Specializirano državno tožilstvo (SDT) je v zadevi Knovs na Okrajno sodišče v Ljubljani vložilo obtožni predlog zoper štiri sedanje in nekdanje člane parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs).

Obtožbe zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic

Obtoženi so kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Po poročanju medijev so med obtoženimi prvak NSi Jernej Vrtovec, poslanca Janez Žakelj in Jožef Horvat ter, kot kaže, tudi nekdanji predsednik NSi Matej Tonin, ki je trenutno evropski poslanec v vrstah EPP.

Weber je v torek ob robu plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta v Strasbourgu dejal, da kazenski pregon proti »kolegom tukaj v Evropskem parlamentu« iz NSi teče »samo zato, ker so pred leti opravili svoje delo v nacionalnem parlamentu«. Vprašal se je, zakaj se to dogaja le nekaj tednov pred parlamentarnimi volitvami v Sloveniji in pozval Evropsko komisijo, naj zadevo preuči.

Šarec je poudaril, da si je Weber s svojimi izjavami privoščil grob poseg v neodvisnost slovenske pravosodne veje oblasti.

»Če podpira NSi iz političnih razlogov in jih poskuša zaščititi, oziroma omejiti škodo, je to pokazatelj, da mu ni nič mar za vladavino prava. Nasprotno, vmešava se v delo slovenskih organov in s pozivi Evropski komisiji vrši pritisk nanje. Če pa res verjame, da se to dogaja, je pa najmanj naiven, v kar pa močno, močno dvomim,« je Šarec v torek zapisal na družbenem omrežju Facebook.

O igranju Jamesov Bondov

»Če ste imeli pogum vršiti nenapovedane nadzore in igrati Jamese Bonde ter poskušati pridobivati podatke, potem bodite zdaj možje in povejte, da spoštujete pravosodne organe in da boste dokazali, da niste kršili zakona in prekoračili pooblastil,« pa je Šarec na Facebooku sporočil članom NSi.

Prebilič pa je ocenil, da Weber s svojimi izjavami grobo posega v načela spoštovanja pravne države. »Izjave pomenijo nedopustno vmešavanje v postopke, ki jih vodijo neodvisne institucije druge članice EU,« je evroposlanec zapisal v današnjem sporočilu za javnost. Dodal je, da so Webrovi pozivi Evropski komisiji tudi poskus političnega pritiska na pravosodni sistem države članice.

Dodal je, da evropske politične družine ne smejo posegati v neodvisno delovanje nacionalnih organov in ne smejo poglabljati ali netiti dvomov v delovanje pravosodne veje oblasti.

Kritiko je Prebilič posredno uperil tudi v poslanske kolege v Evropskem parlamentu. »Obračanje na mednarodne politične akterje, kadar postopki komu niso pogodu, je nesprejemljivo, tako z vidika ustvarjanja političnega pritiska na neodvisne institucije kot tudi krnitve ugleda Slovenije v mednarodnem prostoru. Zato pozivam vse kolege in kolegice v Evropskem parlamentu, da se takih ravnanj vzdržijo,« je zapisal.