Knovs preverjal, ali je šel Aleš Hojs čez rob

»Dolžnost Knovsa je, da preveri vsebino usmeritev in obveznih navodil ministra Aleša Hojsa ter njihov vpliv na zakonito delo policije,« je po današnjem opravljenem nadzoru pooblaščene skupine, ki so ga najprej načrtovali že za torek, sporočil predsednik komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs)Kot je potrebno izvajati nadzor nad delom organa, da ta dela zakonito, je po mnenju Matjaža Nemca, sicer poslanca SD, potrebno izvajati tudi nadzor nad nadzorniki in tistimi, ki nadzorovani službi dajejo (ne)zakonite usmeritve, ki vplivajo na njeno delo. »Vladavina prava zahteva, da ni nikogar nad pravom, da pravna pravila veljajo za vse enako. Za državljane, policijo in seveda tudi politiko, ki vodi MNZ in preko njega organe v sestavi,« je še zapisal.Zanimala naj bi jih torej predvsem vloga notranjega ministra in revizij, ki jih je ukazal nad že zaključenimi primeri Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), ter tudi nadzor Inšpektorata za notranje zadeve nad delom NPU.Ob tem se je med nekdanjimi člani Knovs v času vladeže razvila zimzelena polemika o pristojnosti nadzorov Knovs. Tako je aktualni državni sekretar za nacionalno varnostčivknil, da ko je to počel Knovs v času, ko ga je vodil, sta bilain Matjaž Nemec najbolj glasna, da smo pristojni samo za nadzor prikritih preiskovalnih ukrepov, v vse ostalo pa se nimamo kaj vtikati. Kako je zdaj s tem, drugačna merila po menjavi vlade, se je vprašal.Poslanka LMŠ mu je na to odgovorila, da se nadzor lahko opravi tudi brez žaljivih pritiskov in opazk do vodilnih. »Vsak si mora postaviti meje, do kje in kako bo postopal kot organ nadzora in kako bo ravnal v odnosu do nadzorovanca. V LMŠ smo in bomo zagovorniki zakonitega ravnanja. Vemo pa kako to dela SDS,« je še dejala.