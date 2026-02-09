  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Knovs: Tožilstvo vložilo obtožni predlog proti poslancem NSi

    Obtožni predlog je za zdaj vložen proti Janezu Žaklju, Jerneju Vrtovcu in Jožefu Horvatu.
    Policijska uprava Maribor je v začetku julija lani na SDT podala kazensko ovadbo proti štirim osebam. Očitajo jim zlorabo položaja. Gre za takratne poslance NSi Mateja Tonina, Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata. FOTO: Leon Vidic
    Policijska uprava Maribor je v začetku julija lani na SDT podala kazensko ovadbo proti štirim osebam. Očitajo jim zlorabo položaja. Gre za takratne poslance NSi Mateja Tonina, Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata. FOTO: Leon Vidic
    STA
    9. 2. 2026 | 15:17
    9. 2. 2026 | 15:25
    2:46
    Specializirano državno tožilstvo (SDT) je v zadevi Knovs na Okrajno sodišče v Ljubljani vložilo obtožni predlog proti sedanjim in nekdanjim članom parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) iz vrst NSi, poroča N1. Obtoženi so kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.

    image_alt
    Bivši člani Knovsa postavljajo Tonina na laž

    Na SDT so za N1 navedli, da je bil 2. februarja vložen obtožni predlog na Okrajno sodišče v Ljubljani zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po prvem odstavku 257. člena kazenskega zakonika v zvezi drugim odstavkom 20. člena kazenskega zakonika.

    Prvi odstavek 257. člena kazenskega zakonika določa, da se uradna oseba ali javni uslužbenec, ki izrabi svoj položaj ali prestopi meje uradnih pravic ali ne opravi uradne dolžnosti in s tem sebi ali komu drugemu pridobi kakšno nepremoženjsko korist ali komu prizadene škodo, kaznuje z zaporom do dveh let.

    image_alt
    Je Tonin posredoval informacije iz nadzora na policiji strankarskim kolegom?

    Kot poroča N1, je obtožni predlog za zdaj vložen proti trem poslancem NSi: predsedniku Knovsa Janezu Žaklju, članu Knovsa in predsedniku NSi Jerneju Vrtovcu ter nekdanjemu članu Knovsa Jožefu Horvatu.

    Kot kaže, se namreč Žakelj, Vrtovec in Horvat na poslansko imuniteto niso sklicevali, pri četrtem ovadenem pa je postopek drugačen. Nekdanji član Knovsa Matej Tonin je namreč zdaj evropski poslanec, torej mu po evropski zakonodaji imuniteta avtomatično pripada. Zato je tožilstvo prek Stalnega predstavništva EU evropskemu parlamentu danes posredovalo zahtevo za odvzem njegove poslanske imunitete, še piše N1.

    image_alt
    Poslanci NSi ovadeni: Ravnali smo skladno z dolgoletno prakso

    Policijska uprava Maribor je namreč v začetku julija lani na SDT podala kazensko ovadbo proti štirim osebam. Očitajo jim zlorabo položaja. Gre za takratne poslance NSi Mateja Tonina, Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata. Ovadba naj bi se nanašala na nenapovedan nadzor članov Knovsa, ko so novembra 2023 na policiji med drugim preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim akterjem iz afere Dars. Na seznamu 15 telefonskih številk so bili tudi vidni člani NSi, med njimi tudi številka nekdanjega prvega moža uprave Darsa in nekdanjega podpredsednika NSi Valentina Hajdinjaka.

    Smučarija in olimpijske igre

    Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

    Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
    Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Anketa

    Barometer: Največji premik je zaznati v taboru neopredeljenih

    Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas ali ga ne bi nikomur. Demokrati skočili na tretje mesto.
    Barbara Hočevar 9. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Olimpijski dnevnik

    Ko se tudi Avstrijec zavzame za Slovenijo ...

    Olimpijske igre naj bi bile praznik najboljših, a zaradi administrativnih omejitev v Predazzu manjka več zvenečih imen. Neenotna merila med različnimi panogami.
    Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Pogovor z Niko Prevc

    Nika Prevc: Vem, da je kolajna moja, zaslužena in nezamenljiva

    Nika Prevc z mešanimi občutki po osvojitvi naslova olimpijske podprvakinje na srednji skakalnici v Predazzu. Vesela, da je led prebit. Dragocena izkušnja.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 13:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Prometno vozlišče

    Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

    Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

    Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

    Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Šport  |  Zimski športi
    Milano – Cortina 2026

    Olimpijske kolajne se ena za drugo lomijo, brez ostala tudi prvakinja v smuku

    Na OI pri naših zahodnih sosedih imajo nemalo težav z olimpijskimi kolajnami. Več športnikov je poročalo, da so se jim te preprosto zlomile in odpadle.
    9. 2. 2026 | 16:14
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Poslovni rezultati

    UniCredit začrtal strmo rast dobička do konca desetletja

    Dobiček italijanske banke v Sloveniji lani močno zdrsnil zaradi slabitev.
    Karel Lipnik 9. 2. 2026 | 16:10
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Festival gorniškega filma

    Spomin na pretresljivo zgodbo o mladih planincih, ki so umrli pod Triglavom

    Že dvajseto izvedbo festivala bodo odprli s filmom Triglav: Pot odrešitve. Med 34 naslovih kar deset slovenskih.
    9. 2. 2026 | 16:08
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Kosovo

    Mednarodno tožilstvo: 45 let zapora za nekdanjega predsednika Kosova Thacija

    Na 45 let so obtoženi še trije bivši vodilni predstavniki Osvobodilne vojske Kosova.
    9. 2. 2026 | 16:01
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Številni brez ogrevanja na obeh straneh

    V odziv na ruske napade Kijev okrepil obstreljevanje energetskih tarč.
    Boris Čibej 9. 2. 2026 | 15:47
    Preberite več
