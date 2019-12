Knovs: Zaposlovanje na Sovi sistemsko problematično, na zaslišanje vabijo tudi premiera

Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je, kot je včeraj po zaslišanju župana, glavne inšpektoricein direktorja Sove, v uradnem sporočilu predstavila vsebino včerajšnje seje. Ta je bila zaprta, Tonin, edini pristojen za dajanje izjav javnosti, se je včeraj novinarjem izognil in šele nato čivknil, da bo javnost pisno obveščena danes.Med drugim tako Knovs, kjer ima večino opozicija, navaja, da na podlagi dokumentacije in pogovora z inšpektorico sklepa, da oseba, znanka predsednika vlade, ni izpolnjevala vseh pogojev za delovno mesto, ki ga je zasedla. Obdržala ga je, ker je bila z njo sklenjena nova pogodba in kasneje še aneks k pogodbi, s katerima je bila prerazporejena na delovno mesto, za katero je izpolnjevala pogoje.Nenavadno je tudi to, da je N. H. dobila pozitivno zdravniško spričevalo za zaposlitev na Sovi, medtem ko je bila na dolgotrajnem bolniškem dopustu. Če bi bil inšpekcijski nadzor opravljen v času veljave prve pogodbe, bi inšpektorat predlagal kadrovski komisiji razveljavitev pogodbe, piše v sporočilu.Komisija je prepričana, da je inšpektorat preverjal zgolj listinsko izpolnjevanje pogojev, ni pa preverjal vsebinskih kompetenc, saj za to nima pooblastil. Za inšpekcijo za javni sektor tako ni bilo moteče, da znanje tujega jezika ni bilo pogoj za zaposlitev na delovno mesto v Sovi, ki se ukvarja z mednarodnim sodelovanjem. Komisija, kot še piše v sporočilu, zaznava sistemski problem pri zaposlovanju na Sovi, saj agencija po njenem mnenju zaposluje posameznike, preden ti izpolnjujejo formalne pogoje.Knovs bo poleg vodje kadrovske službe in članov razpisnih komisij na Sovi na naslednjo sejo povabil še predsednika vladein državnega sekretarja na vladi, piše ob zaključku sporočila.