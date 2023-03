Knovs zanimali podatki o poslovanju Gen-I na Zahodnem Balkanu

Predmet seznanitve komisije državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) na sredini seji so bili morebitni podatki oziroma aktivnosti Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) v zvezi s poslovanjem trgovca z elektriko Gen-I na Zahodnem Balkanu, so pojasnili v Sovi.

Iz Knovsa so v petek sporočili, da so se v sredo na zahtevo tretjine članov komisije med drugim seznanili »z aktivnostmi Sove v zvezi s poslovanjem podjetja Gen-I na Zahodnem Balkanu«.

Iz Sove so medtem danes »v izogib netočnemu ali napačnemu sklepanju« poslali pojasnilo, da »pri tem ni šlo niti za dokumentacijo niti za aktivnosti Sove v zvezi s poslovanjem Gen-I na Zahodnem Balkanu, temveč za ugotovitve agencije v zvezi s t. i. zadevo Gen-I.«

Dodatno so pojasnili, da so bili predmet seznanitve komisije »morebitni podatki oz. aktivnosti agencije« v zvezi z omenjeno zadevo, »predvsem možnosti, da bi posamezniki, organizacije ali skupine iz tujine ali v povezavi s tujino z informacijskim vplivanjem lahko ogrožali nacionalno varnost Republike Slovenije ali njene vitalne interese«.

Informacije o domnevnih spornih nakazilih največjega slovenskega trgovca z elektriko prek hčerinskih družb po Balkanu, s katerimi naj bi Gen-I v času, ko ga je vodil še premier Robert Golob, posredno financiral politično kampanjo kosovskega premierja Albina Kurtija, so se na nekaterih portalih pojavili že pred lanskimi parlamentarnimi volitvami, v zadnjem času pa je bila zgodba spet obnovljena v določenih srbskih, kosovskih in hrvaških medijih.

Posrednik pri teh transakcijah naj bi bil kosovski veleposlanik na Hrvaškem Martin Berishaj, ki pa je zatrdil, da Goloba ne pozna in da ga nikoli v življenju ni srečal ter nikoli ni bil v stiku z njim. Poudaril je, da gre za recikliranje lažne novice.

Tudi premier Golob je zgodbo večkrat, tudi v odgovoru na poslansko vprašanje v državnem zboru, označil za »čisto izmišljotino« in pri tem spomnil, da je bila ta kampanja proti njemu sprožena v času pred volitvami. Poudaril je, da je zgodbo sprožila stranka SDS, pri čemer pa da je Berishaj pravzaprav prijatelj Janeza Janše.

Tednik Mladina pa je decembra lani pisal, da policija zbira podatke v zvezi z očitki glede domnevno spornega poslovanja hčerinske družbe Gen-I iz Beograda, ki naj bi denar na podlagi svetovalnih pogodb nakazovala nekemu podjetju v Črno goro. Predkazenski postopek naj bi potekal zoper Gen-I in odgovorne osebe, med katerimi naj bi bil tudi Golob.