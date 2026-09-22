Med 44 milijoni darovalcev niso našli ustreznega, nakar mu je drugo življenje dala hči

»Vsako leto iz našega registra izbrišemo okoli 500 darovalcev zaradi starosti, a je pomembno, da bazo obnavljamo,« je poudarila Sendi Montanič. Foto Simona Fajfar

»Velik šok je bila ugotovitev, da v svetovnem registru, v katerem je 44 milijonov darovalcev, ni primernega darovalca zame,« je razložil Marko, ki je spomladi izvedel, da ima eno od oblik levkemije. »Nisem vedel, kdaj se bo bolezen poslabšala, nisem vedel, koliko časa imam še na razpolago,« je ob letošnjem svetovnem dnevu darovalcev krvotvornih matičnih celic svojo zgodbo predstavil Marko, ki se je nato uspešno zdravil s presaditvijo krvotvornih matičnih celic.

Darovalca matičnih celic so zdravniki iskali v domačem registru darovalcev matičnih celic Slovenija Donor, v katerega je zdaj vključenih 25.520 ljudi. A nihče ni bil primeren. Tako kot niso našli darovalca v svetovnem registru, ki ima 44 milijonov darovalcev.

Takrat se je v zgodbo vključila žena Marjeta, ki je spomladi spodbudila vseslovensko akcijo novih vpisov v register Slovenija Donor. Zaradi njene odločenosti, da ne bodo samo čakali, sta se v register vpisala več kot 1602 nova potencialna darovalca, ki so se jim – tako kot vsem drugim potencialnim darovalcem – javno zahvalili. »Ko so ljudje izvedeli, da postopek darovanja matičnih celic ni boleč in zapleten, so se odločili za ta korak. Vendar primernega darovalca za Marka še vedno ni bilo,« je povedala Marjeta. Potem so ugotovili, da je primeren darovalec njuna hči Zala, ki je očetu dobesedno »dala drugo življenje«.

»Od priprav na postopek do postopka darovanja matičnih celic so me vseskozi preverjali, kako sem, ali mi je udobno, tako da je bilo vse skupaj mačji kašelj,« je razložila Zala, ki je zadovoljna, da je lahko pomagala očetu oziroma da je pomagala sočloveku. Zdravnik Primož Poženel, medicinski vodja registra Slovenija Donor, je poudaril, da je darovanje matičnih celic varno in poteka pod medicinskim nadzorom. Darovalec pred postopkom jemlje zdravila pet dni, potem pa mu v peturnem postopku iz krvi odvzamejo matične celice – oziroma kri obdelajo pozneje –, tako da je postopek preprost in varen za telo.

Družina, ki je zadovoljna, da je težka preizkušnja za njimi. Foto Simona Fajfar

Ima pa telo oziroma kostni mozeg neverjetno sposobnost, da v kratkem nadomesti odvzete matične celice. »Pri postopku je bistveno, da darovalec ne škodi sebi in bolniku, zato tudi dobro preverimo, ali je zdrav,« je dejal Poženel. Poleg tega vse poteka pod zdravniškim nadzorom in pozneje spremljajo tudi darovalca.

Ob letošnjem svetovnem dnevu darovalcev, ko s sloganom Daj se na seznam vabijo k vpisu v register darovalcev krvotvornih matičnih celic, so poudarili, da je ta postopek zdravljenja krvnega raka sodobnejši način zdravljenja od presajanja kostnega mozga, ki v očeh javnosti velja za boleč postopek. Klasični postopek uporabijo v enem od 40 primerov zdravljenja na leto, je pojasnila hematologinja Polona Novak s kliničnega oddelka za hematologijo pri UKC Ljubljana. »S tem zdravljenjem človek dobi nov imunski sistem. To je prva imunoterapija, ki učinkuje. Je pa pogoj, da najdemo darovalca. V 99 odstotkih nam ga uspe najti.«

Pri iskanju darovalca ni pomembna krvna skupina, ampak človeški levkocitni antigeni oziroma HLA, ki so skupek beljakovin na površini celic, ki pomagajo imunskemu sistemu prepoznati lastne celice in napasti tuje vsiljivce. Lastnosti oziroma značilni tipi HLA se razlikujejo od območja do območja, zato je pomemben slovenski register.

»S tem zdravljenjem človek dobi nov imunski sistem in to je prva imunoterapija, ki učinkuje. Je pa pogoj, da najdemo darovalca,« pravi Polona Novak. Foto Simona Fajfar

»Vsako leto iz našega registra izbrišemo okoli petsto darovalcev zaradi starosti, a je pomembno, da bazo obnavljamo. Zato vabimo ljudi, stare od 18 do 40 let, da se prijavijo v naš register potencialnih darovalcev krvotvornih matičnih celic,« je poudarila Sendi Montanič, vodja registra Slovenija Donor. Uspešnost zdravljenja je povezana tudi s starostjo darovalca, saj je uspešnost večja, če je darovalec mlajši. Je pa običajno, da iščejo darovalce znotraj družine – v 25 odstotkih je to sorojenec –, potem v slovenskem registru, v katerem je podobnost znotraj populacije večja, nato pa še v svetovni bazi 44 milijonov ljudi. Postopek je seveda bistveno hitrejši, če je darovalec iz Slovenije.