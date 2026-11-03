Požar v domu se lahko v nekaj minutah iz majhnega žarišča spremeni v življenjsko nevarno situacijo. Tadej Šinkovec, član Komisije za preventivo Gasilske zveze Slovenije, opozarja, da imamo lahko za varen odziv le okoli tri minute. Če je požar še majhen, ga lahko poskusimo omejiti, sicer pa moramo hitro opozoriti druge, zapustiti objekt in poklicati 112. Pomembna je tudi preventiva: dimni javljalnik, gasilni aparat in požarna odeja lahko v kritičnem trenutku naredijo veliko razliko.

V novi epizodi podkasta Deloindom preverite tudi, zakaj gorečega olja nikoli ne gasimo z vodo, kako se umakniti skozi zadimljen prostor, kaj storiti, če ostanemo ujeti, ter katere napake pri gašenju lahko položaj še poslabšajo. Celoten pogovor s Tadejem Šinkovcem si oglejte na Deloindom.si.