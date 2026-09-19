Ko en del sveta trpi, moramo vsi stopiti skupaj

»Skrbi nas, da zlasti zaradi naraščanja vojn in spopadov globalna solidarnost slabi,« je opozoril Jagan Chapagain, generalni sekretar Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC), eden od govorcev na slavnostni akademiji ob visokem jubileju Rdečega križa. Ta letos zaznamuje 160 let delovanja na Slovenskem. Humanitarne potrebe se večajo, razpoložljiva humanitarna sredstva pa krčijo. Rdeči križ praznuje 160 let delovanja na Slovenskem. Je v vaši veliki družini veliko članov s tako dolgo tradicijo? Sto šestdeset let je res častitljiva doba. Kolikor vem, ni prav veliko nacionalnih društev, ki bi delovala dlje. Mislim, da je slovensko nacionalno društvo v razredu štirih ali petih s tako dolgo tradicijo. Kljub številnim političnim spremembam v državi in regiji je ...