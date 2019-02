Zdravstveni timi zaradi preobremenjenosti s skrajnimi močmi ohranjajo strokovnost.

Ni več časa za sprenevedanje, skrajni čas je za resen in temeljit pristop k reševanju težav zdravstvenega sistema, svarijo v zbornici zdravstvene in babiške nege. Foto Jure Eržen

Ljubljana – Zbornica zdravstvene in babiške nege se je odzvala na izjave ministra za zdravje Sama Fakina, ki je med drugim napovedal, kako bodo medicinske sestre razbremenile zdravnike nekaterih administrativnih del: sprašujejo se, »v katerem vzporednem svetu živi minister, ki se spreneveda glede nemogočih razmer v zdravstvenem sistemu in trdi, da problemov ni«. Za prihodnji četrtek zbornica napoveduje okroglo mizo s pomenljivim naslovom: Kdo bo skrbel za paciente, ko medicinskih sester ne bo več?!Zbornica, ki povezuje strokovna društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, v odzivu opozarja: »Dejstva kažejo, da so zdravstveni timi preobremenjeni in da s skrajnimi močmi vzdržujejo strokovnost. Enostavne rešitve, ki ne bodo sistemsko reševale težav v zdravstvenem sistemu, bodo še poslabšale razmere. Interes vseh pa je nenazadnje enak, to je kakovostna in varna obravnava pacientov, ki pa je s premalo in s preobremenjenim kadrom ne bo mogoče zagotoviti.«Kot navajajo, ministra Fakina že od začetka mandata prosijo »za sprejetje pripravljenega dokumenta Kompetence in poklicne aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege, ki je osnova za nadaljnje urejanje dejavnosti zdravstvene nege in poklica ter temelj za nadaljnjo vzpostavitev kadrovskih standardov in normativov. Dokument je stroka pripravila skladno z decembra 2017 sprejetim zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti, a še vedno čaka na podpis ministra. Na konkretna vprašanja, zakaj minister blokira dokument, doslej še nismo prejeli odgovora.«V odzivu še poudarjajo, da že deset let opozarjajo na preobremenjenost in pomanjkanje izvajalcev zdravstvene nege, hkrati pa jih veliko zapušča ta poklic ali odhajajo v tujino. Zbornica se tako pridružuje zdravnikom v pozivu k sistemskemu reševanju razmer v zdravstvu, ki so v javnem pismu opozorili, da je slovensko zdravstvo v slabem stanju, kar sproti »testirajo« zdravniki in medicinske sestre, na koncu pa občutijo bolniki.Zato tudi zbornica medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov svari: »Ni več časa za sprenevedanje, skrajni čas je za resen in temeljit pristop k reševanju težav zdravstvenega sistema.« V zdravstveni in babiški negi so razmere vse slabše, in če se ne bodo opazno izboljšale, bo kader še naprej odhajal v tujino ali pa se mladi za te poklice ne bodo več odločali.